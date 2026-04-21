Рынки прогнозов нацелены на деривативы

Ведущие игроки в сфере рынков прогнозов, такие как Kalshi и Polymarket, активно изучают возможности для углубления своего присутствия в сегменте деривативов. Согласно последним данным, эти платформы планируют внедрение торговли бессрочными фьючерсами, что может стать значительным шагом в развитии их предложений и привлечении новой аудитории. Этот шаг указывает на стремление расширить функционал традиционных рынков прогнозов, предоставляя пользователям более сложные финансовые инструменты.

Традиционные рынки прогнозов позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, будь то политические выборы, спортивные результаты или экономические показатели. Внедрение бессрочных фьючерсов, которые являются популярным инструментом в криптовалютной торговле, может значительно увеличить ликвидность и объемы торгов на этих платформах. Бессрочные фьючерсы не имеют срока экспирации, что позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время, что привлекает как спекулянтов, так и хеджеров.

Потенциал и риски нового направления

Для Kalshi, которая регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и фокусируется на регулируемых контрактах, выход на рынок бессрочных фьючерсов может потребовать дополнительных разрешений и адаптации к существующим нормативным требованиям. Polymarket, напротив, работает в децентрализованной среде и уже имеет опыт работы с более широким спектром рынков, что может упростить интеграцию новых продуктов. Однако обеим платформам предстоит решить вопросы, связанные с масштабированием, безопасностью и обеспечением стабильности в условиях повышенной волатильности, характерной для деривативных рынков.

Расширение в сторону бессрочных фьючерсов также открывает новые возможности для арбитража и создания более сложных торговых стратегий. Это может привлечь институциональных инвесторов и профессиональных трейдеров, которые ищут новые способы диверсификации портфелей и получения прибыли. Кроме того, появление таких инструментов на рынках прогнозов может способствовать повышению эффективности ценообразования и более точному отражению коллективного мнения участников рынка относительно будущих событий.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, развитие платформ прогнозов с элементами деривативов представляет собой двойственный интерес. С одной стороны, это открывает доступ к новым инструментам для спекуляции и хеджирования рисков, связанных с различными событиями. С другой стороны, необходимо учитывать регуляторные особенности и потенциальные ограничения доступа к таким платформам, особенно если они будут оперировать под юрисдикцией США или других стран с жестким регулированием. Важно тщательно изучать условия использования и правовой статус каждой платформы перед началом работы, а также быть готовым к возможным блокировкам или ограничениям. Расширение функционала платформ прогнозов также может способствовать росту интереса к децентрализованным финансам (DeFi) и блокчейн-технологиям в целом, предлагая новые сценарии использования для криптовалют.