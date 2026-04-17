Крупные инвесторы, известные как «киты», активно скупают Dogecoin (DOGE), увеличив свои запасы на 330 миллионов токенов за последние несколько дней. Это значительное накопление происходит на фоне растущих ожиданий того, что цена DOGE может приблизиться к отметке $0,10.

Согласно данным аналитиков, такие крупные покупки часто предшествуют значительным движениям на рынке. В случае с Dogecoin это может указывать на возможный рост стоимости криптовалюты в ближайшем будущем. Текущая цена DOGE колеблется около $0,08, что уже близко к желанной для многих инвесторов отметке в $0,10.

Исторически, активность китов оказывала существенное влияние на цену Dogecoin. Например, в прошлом году аналогичные накопления предшествовали резким скачкам стоимости токена. На этот раз ситуация может повториться, учитывая текущий интерес крупных игроков.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Активность китов может быть сигналом к тому, что Dogecoin готовится к росту. Однако важно помнить, что криптовалютный рынок остается крайне волатильным, и любые инвестиции должны быть тщательно обдуманы.