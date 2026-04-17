Рынок 1 мин

Крупные инвесторы Dogecoin предполагают, что через платформу X Money было накоплено 3 млрд DOGE. Одновременно XRP приближается к потенциальному шорт-сквизу на $10 млн, а Binance удаляет устаревшие токены DeFi.

Крупные держатели Dogecoin (DOGE) высказали предположение, что через платформу X Money, связанную с Илоном Маском, было накоплено около 3 миллиардов токенов. Эта информация вызвала оживлённые обсуждения в криптосообществе, учитывая давний интерес Маска к мемкоину.

Параллельно на рынке XRP наблюдается ситуация, которая может привести к крупному шорт-сквизу. По данным аналитиков, если цена XRP достигнет уровня $2, это может спровоцировать ликвидацию коротких позиций на сумму около $10 миллионов на платформе Hyperliquid.

Тем временем биржа Binance продолжает оптимизировать список поддерживаемых активов. На этот раз под удар попали устаревшие токены из сферы децентрализованных финансов (DeFi), что свидетельствует о стремлении платформы соответствовать современным рыночным стандартам.

На фоне этих событий Bitcoin демонстрирует относительную стабильность, удерживаясь выше отметки $75,000. Это указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к ведущей криптовалюте, несмотря на волатильность на альткоин-рынке.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров эти события подчёркивают важность внимательного мониторинга крупных транзакций и изменений на биржах. Накопление DOGE через X Money может повлиять на цену актива, а потенциальный шорт-сквиз XRP способен вызвать краткосрочную волатильность. Удаление токенов на Binance напоминает о необходимости следить за обновлениями списков поддерживаемых активов на криптобиржах.

Частые вопросы

Что произошло с Dogecoin?
Крупные держатели DOGE предполагают, что через платформу X Money было накоплено около 3 миллиардов токенов, что может повлиять на цену актива.
Почему важен потенциальный шорт-сквиз XRP?
Если цена XRP достигнет $2, это может вызвать ликвидацию коротких позиций на $10 млн, что приведёт к краткосрочной волатильности на рынке.
Что делать инвестору из РФ в этой ситуации?
Рекомендуется внимательно следить за крупными транзакциями и обновлениями на биржах, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка.

