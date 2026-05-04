Bitmine приобрела ETH на $238 млн, что совпало с прогрессом в принятии CLARITY Act и прогнозами Тома Ли о начале «криптовесны».

Bitmine, крупнейшее казначейство Ethereum, приобрело криптовалюту на сумму $238 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Это произошло на фоне прогнозов аналитика Тома Ли о начале «криптовесны» и прогресса в принятии CLARITY Act — закона, регулирующего цифровые активы.

Что произошло

Bitmine совершила крупнейшую покупку ETH за последние два года, увеличив свои резервы на 238 млн долларов. Том Ли, известный аналитик Fundstrat, заявил, что это событие знаменует начало нового этапа роста крипторынка. Подробнее — оборудование Bitmain.

Контекст и предыстория события

CLARITY Act, который находится на рассмотрении в Конгрессе США, направлен на создание чётких правил для цифровых активов. В марте 2024 года аналогичный законопроект был принят в ЕС, что уже повлияло на рост интереса институциональных инвесторов к криптовалютам.

Реакция рынка

После объявления о покупке ETH цена криптовалюты выросла на 3% за сутки. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные крупные сделки обычно предшествуют периодам роста рынка, как это было в 2021 году. Для российских майнеров это означает рост спроса на линейка MicroBT.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, рост интереса к ETH может означать увеличение спроса на мощности для майнинга. По действующему законодательству РФ, майнеры обязаны регистрироваться в реестре ФНС и платить налог на прибыль в размере 25%.

Крупные покупки ETH институциональными инвесторами, такие как сделка Bitmine, часто становятся катализатором роста рынка. В сочетании с прогрессом в регуляторной сфере это может привести к новому этапу развития криптоиндустрии. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.