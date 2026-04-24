Финансовая компания Ameriprise Financial, управляющая активами на $1,7 трлн, сообщила о второй за полгода утечке данных, затронувшей почти 48 тысяч клиентов. Инцидент произошел 2 марта, раскрыв конфиденциальную информацию.

Новая утечка данных в Ameriprise Financial

Крупная американская финансовая компания Ameriprise Financial (NYSE: AMP), базирующаяся в Миннесоте и управляющая активами на сумму около 1,7 триллиона долларов, столкнулась со вторым инцидентом безопасности менее чем за шесть месяцев. Согласно отчету, направленному компанией в офис Генерального прокурора штата Мэн, последняя утечка данных произошла 2 марта, а обнаружена была 18 марта текущего года. Этот инцидент затронул персональные и финансовые данные 47 876 человек.

В уведомлении о нарушении конфиденциальности данных, разосланном 17 апреля, Роберт Северсон из Глобального отдела конфиденциальности Ameriprise сообщил пострадавшим клиентам, что инцидент мог привести к раскрытию их имен, адресов, дат рождения, номеров счетов и номеров социального страхования. Эти данные являются крайне чувствительными и могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических действий.

Детали инцидента и рекомендации для пострадавших

Представитель Ameriprise Financial, Роберт Северсон, настоятельно рекомендовал всем затронутым лицам внимательно отслеживать активность по своим счетам. Кроме того, им следует зарегистрировать предупреждение о мошенничестве и установить заморозку безопасности в основных кредитных бюро, чтобы защититься от потенциального неправомерного использования их личной информации. Это стандартная процедура, которая помогает предотвратить открытие новых счетов или получение кредитов на имя пострадавшего.

«К сожалению, было установлено, что произошел несанкционированный доступ к вашей информации», — говорится в уведомлении Ameriprise Financial.

Компания также предупредила клиентов быть бдительными при получении звонков от лиц, представляющихся сотрудниками Ameriprise Financial. В случае любых сомнений в подлинности звонящего рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своим финансовым консультантом или службой поддержки Ameriprise Financial для проверки информации. При обнаружении любой подозрительной активности следует незамедлительно информировать компанию.

Предыдущие инциденты и контекст

Этот инцидент не является первым для Ameriprise Financial за последнее время. В декабре прошлого года один из консультантов компании также стал жертвой фишинговой атаки. В результате того инцидента потенциально была скомпрометирована личная и финансовая информация 598 человек. Среди раскрытых данных были имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, информация о доходах, чистой стоимости активов, номера счетов и полисов, а также медицинские данные. Повторяющиеся инциденты подчеркивают растущие вызовы в сфере кибербезопасности, с которыми сталкиваются даже крупные финансовые учреждения.

Увеличение числа кибератак на финансовые организации является тревожной тенденцией. Хакеры постоянно совершенствуют свои методы, используя фишинг, вредоносное ПО и другие уязвимости для получения доступа к конфиденциальным данным. Для компаний, управляющих значительными объемами активов, такими как Ameriprise Financial, обеспечение надежной защиты данных клиентов должно быть первостепенной задачей. Каждая утечка не только подрывает доверие клиентов, но и несет значительные репутационные и финансовые риски.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Хотя инцидент произошел в США и напрямую не затрагивает граждан России и СНГ, он служит важным напоминанием о повсеместной угрозе кибербезопасности. Крупные финансовые учреждения по всему миру, включая те, что работают в РФ и СНГ, также подвержены риску хакерских атак. Этот случай подчеркивает необходимость для каждого пользователя проявлять бдительность в отношении своих персональных данных, особенно при взаимодействии с финансовыми сервисами. Важно использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и быть осторожным с подозрительными электронными письмами или звонками, которые могут быть попытками фишинга.

Практическое замечание для майнеров

Майнеры, как и любые другие пользователи, активно работающие с цифровыми активами, должны уделять особое внимание безопасности своих личных и финансовых данных. Часто для покупки оборудования, регистрации на пулах или вывода средств требуется предоставление персональной информации. Учитывая участившиеся случаи утечек данных, крайне важно использовать уникальные и надежные пароли для каждого сервиса, активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и регулярно проверять активность на своих аккаунтах. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте, если вы не уверены в источнике запроса.