На криптовалютном рынке зафиксировано снижение цен после того, как Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, ключевую мировую артерию для транспортировки нефти. Это решение последовало за кратковременным открытием пролива и вызвало волатильность на фоне обострения геополитической напряженности в регионе.

Геополитическая напряженность и реакция крипторынка

В минувшие выходные криптовалютный рынок продемонстрировал заметное снижение, что стало прямой реакцией на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу, 17 апреля, мировые финансовые рынки и криптовалюты позитивно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о полном возобновлении Ираном судоходства через Ормузский пролив для нефтяных танкеров — впервые с марта. Однако уже в субботу, 18 апреля, Иран объявил о повторном закрытии пролива, что привело к немедленному падению цен на цифровые активы.

Это событие вызвало обеспокоенность, поскольку Ормузский пролив является одной из важнейших морских артерий в мире, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые перебои в его работе традиционно приводят к росту цен на энергоносители и общей нестабильности на глобальных рынках.

Падение ведущих криптовалют

После объявления Ирана о повторном закрытии Ормузского пролива, стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $76 000. Ранее, в пятницу, ведущая криптовалюта достигла 10-недельного максимума, приблизившись к $77 500, что было обусловлено оптимизмом по поводу временного открытия пролива и надеждами на деэскалацию конфликта. Однако новые события быстро нивелировали этот рост.

По данным аналитических платформ, общая капитализация мирового криптовалютного рынка сократилась более чем на 2%. Биткоин и Ethereum, две крупнейшие по капитализации криптовалюты, потеряли около 2% и 3% соответственно. Ethereum торговался в районе $2 350. Среди других крупных альткоинов, таких как XRP и Solana, также наблюдалось падение более чем на 3% за последние 24 часа.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, все семь из которых оказались ложными», — заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, комментируя заявления Дональда Трампа.

Примечательно, что обычно выходные дни характеризуются сниженной торговой активностью и меньшей волатильностью на криптовалютном рынке. Однако в данном случае геополитические новости оказали немедленное и значительное влияние на котировки, демонстрируя растущую чувствительность цифровых активов к глобальным событиям.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, как и для глобальных участников рынка, текущая ситуация означает повышенную волатильность и неопределенность. Геополитические риски, особенно связанные с ключевыми торговыми путями и ценами на энергоносители, могут оказывать давление на весь финансовый сектор, включая криптовалюты. В условиях, когда перемирие между США и Ираном находится под угрозой срыва, рынки будут оставаться чувствительными к любым новостям из региона. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и учитывать потенциальные риски при формировании своих портфелей.

Для майнеров, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, такие события могут косвенно влиять на рентабельность. Рост цен на энергоносители, который может быть спровоцирован перебоями в поставках нефти, увеличивает операционные расходы. В то же время, снижение цен на криптовалюты уменьшает доходность майнинга. В таких условиях важно иметь эффективную стратегию управления рисками, включая хеджирование энергозатрат и оптимизацию оборудования для работы в условиях меняющейся сложности сети и ценовой конъюнктуры. Рекомендуется следить за новостями и адаптировать свои стратегии к текущей рыночной ситуации.