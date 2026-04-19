Криптовалютный рынок отреагировал снижением на повторное закрытие Ормузского пролива Ираном

На криптовалютном рынке зафиксировано снижение цен после того, как Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, ключевую мировую артерию для транспортировки нефти. Это решение последовало за кратковременным открытием пролива и вызвало волатильность на фоне обострения геополитической напряженности в регионе.

#BTC #ETH #XRP #SOL
Геополитическая напряженность и реакция крипторынка

В минувшие выходные криптовалютный рынок продемонстрировал заметное снижение, что стало прямой реакцией на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу, 17 апреля, мировые финансовые рынки и криптовалюты позитивно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о полном возобновлении Ираном судоходства через Ормузский пролив для нефтяных танкеров — впервые с марта. Однако уже в субботу, 18 апреля, Иран объявил о повторном закрытии пролива, что привело к немедленному падению цен на цифровые активы.

Это событие вызвало обеспокоенность, поскольку Ормузский пролив является одной из важнейших морских артерий в мире, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые перебои в его работе традиционно приводят к росту цен на энергоносители и общей нестабильности на глобальных рынках.

Падение ведущих криптовалют

После объявления Ирана о повторном закрытии Ормузского пролива, стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $76 000. Ранее, в пятницу, ведущая криптовалюта достигла 10-недельного максимума, приблизившись к $77 500, что было обусловлено оптимизмом по поводу временного открытия пролива и надеждами на деэскалацию конфликта. Однако новые события быстро нивелировали этот рост.

По данным аналитических платформ, общая капитализация мирового криптовалютного рынка сократилась более чем на 2%. Биткоин и Ethereum, две крупнейшие по капитализации криптовалюты, потеряли около 2% и 3% соответственно. Ethereum торговался в районе $2 350. Среди других крупных альткоинов, таких как XRP и Solana, также наблюдалось падение более чем на 3% за последние 24 часа.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, все семь из которых оказались ложными», — заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, комментируя заявления Дональда Трампа.

Примечательно, что обычно выходные дни характеризуются сниженной торговой активностью и меньшей волатильностью на криптовалютном рынке. Однако в данном случае геополитические новости оказали немедленное и значительное влияние на котировки, демонстрируя растущую чувствительность цифровых активов к глобальным событиям.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, как и для глобальных участников рынка, текущая ситуация означает повышенную волатильность и неопределенность. Геополитические риски, особенно связанные с ключевыми торговыми путями и ценами на энергоносители, могут оказывать давление на весь финансовый сектор, включая криптовалюты. В условиях, когда перемирие между США и Ираном находится под угрозой срыва, рынки будут оставаться чувствительными к любым новостям из региона. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и учитывать потенциальные риски при формировании своих портфелей.

Для майнеров, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, такие события могут косвенно влиять на рентабельность. Рост цен на энергоносители, который может быть спровоцирован перебоями в поставках нефти, увеличивает операционные расходы. В то же время, снижение цен на криптовалюты уменьшает доходность майнинга. В таких условиях важно иметь эффективную стратегию управления рисками, включая хеджирование энергозатрат и оптимизацию оборудования для работы в условиях меняющейся сложности сети и ценовой конъюнктуры. Рекомендуется следить за новостями и адаптировать свои стратегии к текущей рыночной ситуации.

Частые вопросы

Что стало причиной падения криптовалютного рынка?
Падение криптовалютного рынка было вызвано повторным закрытием Ираном Ормузского пролива, ключевой морской артерии для транспортировки нефти, что обострило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.
Как это событие повлияло на цены основных криптовалют?
Биткоин опустился ниже $76 000 после достижения $77 500, а Ethereum и другие крупные альткоины, такие как XRP и Solana, также показали снижение на 2-3% и более.
Что следует учитывать майнерам из РФ/СНГ в связи с этими событиями?
Майнерам следует учитывать потенциальный рост цен на энергоносители и снижение доходности майнинга из-за падения цен на криптовалюты. Важно иметь стратегию управления рисками и оптимизировать оборудование.

