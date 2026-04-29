Крупные инвесторы вложили около $1,9 млрд в криптовалютные активы, предвосхищая заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 29 апреля. Аналитики прогнозируют с 99% вероятностью сохранение текущей процентной ставки, что стимулирует участников рынка к формированию инвестиционных портфелей до официального объявления регулятора.

Хронология событий

Подготовка к заседанию FOMC 29 апреля началась задолго до его проведения. Сетевые данные демонстрируют активность крупных инвесторов, которые не дожидаются официального заявления Федеральной резервной системы. Подобная динамика наблюдалась в марте 2024 года, когда перед предыдущим заседанием ФРС также отмечался приток капитала в рисковые активы, включая криптовалюты, на фоне ожиданий стабильности монетарной политики. В тот период, однако, объем притока был несколько ниже, что указывает на усиление уверенности инвесторов в текущем цикле.

Первоначально, после листинга Onyxcoin (XCN) на южнокорейской бирже Upbit, крупные держатели активно продавали актив, фиксируя прибыль на фоне ценового всплеска. Аналитический сервис Santiment зафиксировал резкое снижение балансов на крупных адресах в этот период. Однако, вскоре тенденция изменилась: институциональные игроки вернули около 1,9 млрд XCN в свои портфели незадолго до решения ФРС. Это указывает на стратегическое накопление актива, возможно, в ожидании дальнейшего роста.

Аналогичные паттерны поведения наблюдаются и в других активах, таких как Chainlink (LINK) и Ripple (XRP), где также фиксируется значительное накопление со стороны крупных держателей. Это свидетельствует о скоординированных действиях институционалов, стремящихся извлечь выгоду из ожидаемой стабильности процентных ставок.

Ключевые цифры и метрики

Вероятность сохранения ставки ФРС: 99% по данным аналитиков.

99% по данным аналитиков. Объем накопления XCN институционалами: около 1,9 млрд монет.

около 1,9 млрд монет. Текущая цена Onyxcoin (XCN): $0.0058, с внутридневным ростом на 3,15%. Ранее достигала $0.0086.

$0.0058, с внутридневным ростом на 3,15%. Ранее достигала $0.0086. Дневной объем торгов XCN после листинга на Upbit: взлетел на 629%, достигнув $37 млн.

взлетел на 629%, достигнув $37 млн. Доля XCN у крупных держателей: достигла 62,15 млрд XCN после восстановления.

достигла 62,15 млрд XCN после восстановления. Текущая цена Chainlink (LINK): $9.30, находится вблизи ключевого технического уровня $9.39.

$9.30, находится вблизи ключевого технического уровня $9.39. Потенциал роста LINK: технический анализ указывает на возможность роста на 17%.

технический анализ указывает на возможность роста на 17%. Целевые уровни XCN: для подтверждения восходящего тренда необходимо закрепиться выше $0.0060 (уровень Фибоначчи 0,618), следующая цель — $0.0086, затем $0.0129. Падение ниже $0.0053 отменит бычий сценарий, направив цену к $0.0045.

для подтверждения восходящего тренда необходимо закрепиться выше $0.0060 (уровень Фибоначчи 0,618), следующая цель — $0.0086, затем $0.0129. Падение ниже $0.0053 отменит бычий сценарий, направив цену к $0.0045. Индекс относительной силы (RSI) для XCN: демонстрирует положительную дивергенцию, подтверждая потенциал роста.

Что говорят участники рынка

«Крупные инвесторы активно переводят капитал из индекса S&P 500 в цифровые активы»,

— отмечают аналитики, подчеркивая изменение инвестиционных приоритетов перед выступлением председателя центрального банка США. Это указывает на растущее доверие к криптовалютам как к классу активов, способному генерировать доходность в условиях макроэкономической неопределенности.

Инвесторы рассматривают XCN как бенефициара притока новой ликвидности, что подтверждается динамикой цен и объемов. Листинг на Upbit, одной из крупнейших южнокорейских бирж, открыл доступ к новому пулу ликвидности, что критически важно для молодых проектов. Подобные листинги часто предшествуют значительному росту актива, поскольку увеличивают его доступность и торговый объем.

По Chainlink (LINK) также наблюдается позитивный сентимент. Технический анализ показывает, что актив формирует модель, указывающую на потенциальный рост на 17%. Это привлекает трейдеров, ищущих краткосрочные и среднесрочные возможности для получения прибыли.

Российский угол

Для российских инвесторов и майнеров решения ФРС и динамика мирового крипторынка имеют прямое значение, особенно учитывая текущий курс рубля к доллару, который составляет около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ. Укрепление или ослабление доллара напрямую влияет на рублевую выручку от майнинга и стоимость криптоактивов в национальной валюте.

Приток институционального капитала в криптовалюты, как сейчас, может привести к росту цен на активы, что выгодно российским майнерам. Например, майнеры в Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, получают рублевую выручку, которая конвертируется в доллары для закупки нового оборудования или обслуживания ферм. Рост цен на активы увеличивает их долларовый эквивалент, что позволяет покрывать операционные расходы и получать большую прибыль.

В условиях действующего регулирования, такого как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», и ожидаемого реестра майнеров ФНС, российские участники рынка стремятся к легализации своей деятельности. Позитивная динамика на мировом рынке способствует росту интереса к легальному майнингу и инвестициям в РФ. Увеличение стоимости активов делает майнинг более привлекательным даже при необходимости уплаты НДФЛ 13%/15% или налога на прибыль 25% для юридических лиц. Наш рыночный анализ показывает, что при текущих ценах на электроэнергию и курсе рубля, рентабельность майнинга Bitcoin в России остается на уровне 15-20% годовых для крупных промышленных площадок.

Развитие хостинга в Сибири, где сосредоточены основные мощности, также зависит от общей привлекательности крипторынка. Приток капитала и рост цен стимулируют расширение инфраструктуры, привлекая новые инвестиции в строительство и модернизацию дата-центров, что в конечном итоге повышает доступность и качество услуг для российских майнеров.

Таким образом, решение ФРС о сохранении ставки, а также реакция на него крупных инвесторов, могут оказать значительное влияние на доходность российских майнеров и инвесторов, увеличивая их рублевую выручку и стимулируя дальнейшее развитие криптоиндустрии в стране.