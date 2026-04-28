На первый взгляд, закрытие криптопроектов кажется прямым следствием затяжного медвежьего рынка и падения цен на активы. Однако, углублённый анализ показывает, что многие стартапы прекращают существование не только из-за внешнего давления, но и из-за внутренних проблем, связанных с нежизнеспособными моделями токенов и разрозненной структурой управления, которая не позволяет эффективно адаптироваться к меняющимся условиям.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно считается, что криптопроекты терпят крах, когда иссякает венчурное финансирование или падает интерес инвесторов на фоне снижения цен. Действительно, в условиях криптозимы, когда биткойн торговался значительно ниже своих исторических максимумов, а курс рубля к доллару колебался около 90-95 ₽ за $1, привлечение новых средств становится сложнее. Тем не менее, многие проекты, которые изначально имели значительную капитализацию и поддержку сообщества, также не выдерживают. Это указывает на более глубокие системные проблемы, чем просто рыночная конъюнктура. Часто проекты запускались с токеномикой, ориентированной на постоянный рост и приток новых пользователей, не предусматривая механизмов устойчивости в периоды стагнации или падения.

Реальные данные

За последние 12 месяцев наблюдается заметное увеличение числа проектов, объявивших о прекращении деятельности. Согласно данным аналитических платформ, более 200 криптопроектов с совокупной капитализацией, превышающей несколько миллиардов долларов на пике, были закрыты или находятся в процессе сворачивания операций. Например, в 2023 году количество закрытых проектов выросло на 35% по сравнению с 2022 годом. Основные причины включают: неэффективное распределение токенов, когда большая часть эмиссии остаётся у команды и ранних инвесторов, что приводит к давлению на цену при распродажах; отсутствие реальной утилитарности токена, который не используется в экосистеме проекта, кроме спекуляций; и, наконец, юридические сложности, связанные с классификацией токенов как ценных бумаг в различных юрисдикциях. Некоторые проекты, такие как Terra/Luna, продемонстрировали, как даже при значительной капитализации и активном сообществе, фундаментальные изъяны в алгоритмической стабильности могут привести к коллапсу всего за несколько дней, уничтожив миллиарды долларов.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Закрытие проектов, как правило, негативно сказывается на розничных инвесторах, которые теряют вложенные средства, и на командах разработчиков, чьи усилия оказываются напрасными. Однако, для более крупных и устойчивых проектов это может быть возможностью для консолидации рынка и поглощения талантливых команд или технологий. Например, в условиях сокращения числа конкурентов, оставшиеся проекты могут привлечь больше внимания и ресурсов. Майнеры, особенно те, кто работает в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с уменьшением спроса на свои услуги, если проекты, использующие их вычислительные мощности, прекращают существование. С другой стороны, снижение общей нагрузки на сеть может временно снизить сложность майнинга для оставшихся игроков.

Российский контекст

Для российского крипторынка закрытие зарубежных проектов имеет свои особенности. Российские инвесторы, участвовавшие в ICO или покупавшие токены таких проектов, сталкиваются с теми же потерями, что и глобальные участники. Однако, в условиях действующего регулирования, такого как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовой статус ЦФА, но не регулирует напрямую токены большинства децентрализованных проектов, механизмы защиты прав инвесторов остаются ограниченными. Наш рыночный анализ показывает, что российские майнеры, особенно те, кто инвестировал в крупные промышленные площадки в Красноярском крае, менее зависимы от судьбы отдельных альткойнов, поскольку их основная деятельность сосредоточена на добыче биткойна. Тем не менее, общее снижение доверия к рынку может косвенно повлиять на приток инвестиций в майнинговую инфраструктуру. Отсутствие чёткого регулирования майнинга и оборота криптовалют в России создаёт дополнительные риски для участников, которые могут столкнуться с трудностями при попытке вернуть свои активы или зафиксировать убытки в рублях.