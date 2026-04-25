В период с 18 по 25 апреля 2026 года криптопроекты привлекли $222 млн инвестиций, из которых $150 млн направлены на спасение Drift Protocol. Инвесторы сосредоточились на DeFi-секторе.

Обзор инвестиционной активности на крипторынке

В течение недели с 18 по 25 апреля 2026 года, согласно анализу, криптоиндустрия привлекла значительные инвестиции, общий объем которых составил $222 млн. Эти средства были распределены между 16 раундами финансирования, из которых 12 раскрыли конкретные суммы. Ключевым событием стал пакет поддержки для децентрализованной платформы Drift Protocol на сумму $150 млн, предоставленный в форме кредитной линии, гранта и займов.

Инвестиционная активность демонстрирует продолжающийся интерес к развивающимся сегментам блокчейн-экономики, несмотря на общую волатильность рынка. Значительная часть капитала была направлена на проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi), что подчеркивает их стратегическую важность для инвесторов.

Детали венчурных сделок

За отчетный период было зафиксировано 12 венчурных сделок, среди которых выделяются следующие:

JPYC: Эмитент стейблкоина, привязанного к японской иене, привлек $17,6 млн в рамках расширенного раунда серии B. Среди инвесторов — SBI Investments, Metaplanet Inc и другие. Средства будут направлены на развитие систем, приложений и расширение штата.

Valour: Провайдер биржевых продуктов на криптоактивы (ETP) получил $11 млн. Финансирование включало $10 млн в ETP Valour Hedera (HBAR) на Франкфуртской бирже и $1 млн в Valour Hedera SEK на шведской Spotlight Exchange.

BetHog: Криптовалютный проект для ставок на спорт закрыл раунд серии А на $10 млн с участием 6th Man Ventures, RockawayX и других. Капитал пойдет на развитие платформы Sentient Studios.

Hata: Биржа цифровых активов привлекла $8 млн в раунде серии А, возглавленном Bybit. Инвестиции направлены на укрепление ликвидности, рост пользовательской базы и разработку активов для малайзийского рынка.

KAIO: Разработчики протокола для токенизации институциональных реальных активов (RWA) получили инвестиции от Tether, Laser Digital и других в стратегическом раунде.

Cluster Protocol: Децентрализованная платформа для разработки и обучения ИИ привлекла $5 млн от dao5, Mapleblock Capital и других для расширения продуктовой линейки и инженерных разработок.

BlockInvest: Платформа для токенизации реальных активов получила $4,72 млн в стратегическом раунде, возглавленном UniCredit. Это сотрудничество позволит интегрировать решения BlockInvest в банковские процессы.

RealGo: Создатели Web3-игры на основе мемкоинов привлекли $3,5 млн от Animoca Brands, X21 Digital и других.

ILITY Network: Приватный L1-блокчейн для верификации данных получил $2 млн от Animoca Brands и DuckDAO для продолжения разработки основного продукта.

Arkonix: Разработчики инфраструктуры для управления ончейн-доходностью привлекли $1,09 млн.

Hourglass: Создатели DeFi-приложения для торговли заблокированными активами получили $1,08 млн.

Некоторые проекты, такие как DeFi-протокол 3F, платформа для управления залогами HQLAx и платформа цифровых сертификатов TruScholar, также объявили о привлечении финансирования, но без раскрытия конкретных сумм.

Корпоративные сделки и поддержка Drift Protocol

Единственной корпоративной сделкой недели стала масштабная поддержка децентрализованной платформы Drift Protocol. Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, предложила проекту помощь в компенсации потерь пользователей, возникших после взлома в начале апреля 2026 года. Этот пакет поддержки, достигающий $150 млн, включает кредитную линию, гранты и займы для маркетмейкеров, что является критически важным шагом для восстановления доверия и функциональности платформы.

«Tether предложила проекту помощь с компенсацией потерь пользователям после взлома в начале апреля 2026 года», — сообщает источник.

В сфере слияний и поглощений компания DV8 объявила о приобретении кастодиальной платформы RakkaR Digital. Этот шаг позволит DV8 расширить свое присутствие на рынке цифровых активов, сосредоточившись на институциональной инфраструктуре.

Фокус инвесторов и выводы для рынка

На этой неделе инвесторы сохранили повышенное внимание к DeFi-сектору, который стал лидером по объему привлеченных средств. Второе место занял сегмент централизованных финансов (CeFi), а также наблюдался интерес к блокчейн-инфраструктуре, сервисам и GameFi-проектам. Активность венчурных инвесторов в целом оставалась умеренной, при этом Animoca Brands стала единственной компанией, участвовавшей более чем в одной сделке.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ: Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ эти данные указывают на сохраняющийся интерес к инновационным проектам, особенно в сфере DeFi и токенизации реальных активов. Поддержка таких проектов, как Drift Protocol со стороны крупных игроков вроде Tether, демонстрирует стремление к стабилизации и развитию экосистемы даже после инцидентов безопасности. Майнерам стоит обратить внимание на общие тенденции рынка и потенциальные изменения в спросе на вычислительные мощности, связанные с развитием DeFi-сектора, хотя прямых инвестиций в майнинг-инфраструктуру в данном отчете не зафиксировано. Развитие RWA и стейблкоинов может способствовать росту капитализации рынка и, как следствие, косвенно влиять на прибыльность майнинга.