Магазин
LIVE
BTC $77,116 ▲ 2.00% ETH $2,283 ▲ 1.77% BNB $617.76 ▲ 0.29% SOL $84.02 ▲ 1.78% XRP $1.3800 ▲ 1.06% TON $1.3400 ▲ 1.94%
Регулирование 1 мин

Криптохакер Андян Меджедович снова в деле: $13,5 млн через Tornado Cash

Кошельки, связанные с криптохакером Андяном Меджедовичем, снова активны: через Tornado Cash отправлено $13,5 млн. Это часть $65 млн, украденных в 2021-2023 годах.

#BTC
Криптохакер Андян Меджедович снова в деле: $13,5 млн через Tornado Cash

Кошельки, связанные с одним из самых известных криптохакеров Андяном Меджедовичем, снова активны после годового перерыва. На этот раз через сервис Tornado Cash было отправлено $13,5 млн в Ether, что увеличивает общую сумму отмытых средств до $25 млн.

Что не так с привычным взглядом

Меджедович, канадский математик-вундеркинд, утверждает, что его действия были легальными торговыми операциями, основанными на особенностях кода протоколов Indexed Finance и Kyberswap. Он использует принцип «код — это закон», который часто цитируется в криптосообществе.

Реальные данные

С 2021 по 2023 год Меджедович якобы украл около $65 млн, эксплуатируя баги в коде двух DeFi-протоколов. В феврале 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве, компьютерном взломе и попытке вымогательства. Однако в ноябре 2024 года он был освобождён из-под стражи в Сербии из-за недостатка доказательств.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Меджедович нанял лоббистскую фирму JM Burkman & Associates за $300,000 для получения президентского помилования. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи становятся всё более частыми в условиях неоднозначного регулирования крипторынка.

Российский контекст

В России подобные случаи могут иметь серьёзные последствия. По ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество с наказанием до 10 лет лишения свободы. Кроме того, российские майнеры, работающие в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, должны быть особенно осторожны с использованием анонимных сервисов, чтобы не попасть под пристальное внимание регуляторов.

Меджедович продолжает отрицать свою вину, утверждая, что его действия были законными. Однако его история служит напоминанием о рисках, связанных с использованием криптовалют и DeFi-протоколов.

Частые вопросы

Какие последствия для российских майнеров?
Российские майнеры должны быть осторожны с использованием анонимных сервисов, чтобы не попасть под пристальное внимание регуляторов, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией.
Как это влияет на рынок криптовалют?
Подобные случаи подрывают доверие к криптовалютам и DeFi-протоколам, что может привести к ужесточению регулирования.
Какие меры принимаются против Меджедовича?
Меджедович нанял лоббистскую фирму для получения президентского помилования, но пока он остаётся под следствием.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости