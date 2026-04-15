Ведущие криптобиржи Binance и Coinbase ведут переговоры с ИИ-стартапом Anthropic для получения доступа к модели Claude Mythos Preview, способной выявлять уязвимости в коде. Эта мощная нейросеть вызывает опасения регулирующих органов из-за ее потенциала как для защиты, так и для атак на цифровые системы.

Ведущие криптобиржи стремятся к передовым ИИ-технологиям

Крупнейшие игроки криптовалютного рынка, Binance и Coinbase, активно взаимодействуют с компанией Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте. Целью этих переговоров является получение доступа к инновационной ИИ-модели Claude Mythos Preview. Информация об этом была опубликована изданием The Information.

Модель Mythos была представлена разработчиками Anthropic в начале апреля, однако ее запуск не был публичным. Доступ к тестированию этой нейросети в контролируемых условиях предоставляется участникам программы Project Glasswing, среди которых такие гиганты, как AWS, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase и другие. Ограниченный доступ объясняется исключительной мощностью и потенциальной опасностью модели.

Уникальные возможности и потенциальные риски Mythos

Разработчики Mythos заявляют, что нейросеть способна анализировать миллионы строк программного кода и оперативно выявлять в них уязвимости. В ходе предварительных испытаний ИИ-модель успешно обнаружила критическую уязвимость в операционной системе OpenBSD, существовавшую на протяжении 27 лет, а также 16-летний баг в популярном медиафреймворке FFmpeg. Эти результаты демонстрируют беспрецедентную эффективность Mythos в поиске скрытых дефектов.

Исследования, проведенные Anthropic, также показали, что ИИ-агенты, основанные на Mythos, могут автономно осуществлять взломы смарт-контрактов, симулируя финансовый ущерб в миллионы долларов. Если традиционный аудит безопасности смарт-контрактов может занимать недели, то Mythos способна идентифицировать эффективные векторы атак за считанные секунды. Это подчеркивает как огромный потенциал модели для повышения кибербезопасности, так и ее способность быть использованной в деструктивных целях.

«Mythos и будущие модели позволят проводить еще более глубокое тестирование ПО и систем в масштабе. Это ускорит и цифровые угрозы, и цифровую защиту», — отметил Филип Мартин, директор по безопасности Coinbase, подтверждая факт переговоров с Anthropic.

Джимми Су, глава по безопасности Binance, также подтвердил интерес биржи к изучению того, «как достижения ИИ могут укрепить кибербезопасность, одновременно создавая новые риски». Он добавил, что Binance экспериментирует с ИИ для более оперативного обнаружения уязвимостей в своих внутренних системах.

Реакция рынка и регулирующих органов

Оуэн Лау, аналитик Clear Street, высказал мнение, что угроза, исходящая от Mythos, пока не до конца ясна. Он считает, что для криптобирж появление такой мощной ИИ-модели может временно создать негативный информационный фон. Однако в долгосрочной перспективе именно эти платформы, по его мнению, станут одними из первых, кто сможет эффективно защититься от подобных ИИ-агентов, используя их потенциал для собственной обороны.

Возможности Mythos уже вызвали серьезную обеспокоенность у регулирующих органов по всему миру. В Великобритании, например, уже проводятся экстренные консультации между правительственным агентством по кибербезопасности и крупнейшими банковскими учреждениями для оценки потенциальных рисков и разработки мер реагирования.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Для участников крипторынка в России и СНГ, а также для компаний, работающих с блокчейн-технологиями, развитие таких мощных ИИ-моделей, как Mythos, означает необходимость усиления внимания к вопросам кибербезопасности. Появление инструментов, способных быстро и эффективно находить уязвимости, с одной стороны, открывает новые возможности для аудита и защиты смарт-контрактов и блокчейн-проектов. С другой стороны, возрастает риск целенаправленных атак, что требует от разработчиков и операторов платформ постоянного совершенствования защитных механизмов и проведения регулярных аудитов.

Практическое замечание для майнеров

Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга или оборудования, она подчеркивает общую тенденцию к повышению технологической сложности и рисков в криптоиндустрии. Майнерам, особенно тем, кто использует сложное программное обеспечение для управления фермами или участвует в пулах, важно осознавать растущую угрозу кибератак. Регулярное обновление ПО, использование надежных антивирусных решений и двухфакторной аутентификации остаются критически важными мерами для защиты своих активов и оборудования от потенциальных взломов, которые могут быть усилены новыми ИИ-инструментами.