Криптобиржа Grinex потеряла миллиард рублей за 6 минут: детали взлома

Криптовалютная биржа Grinex подверглась стремительной хакерской атаке, в результате которой за шесть минут было выведено более миллиарда рублей. Аналитики CoinKit отслеживают перемещение украденных активов, указывая на высокую степень координации злоумышленников.

Стремительный взлом Grinex: миллиард рублей за считанные минуты

Криптовалютная биржа Grinex столкнулась с масштабной хакерской атакой, которая привела к потере более одного миллиарда рублей. По данным Виталия Горбенко, CEO аналитической компании CoinKit, взлом был осуществлен с поразительной скоростью: всего за шесть минут злоумышленники полностью опустошили кошельки платформы. Этот инцидент, произошедший 15 апреля 2026 года, демонстрирует высокий уровень организации и технической подготовки хакеров.

Реакция Grinex была незамедлительной, но запоздалой: все операции на платформе были приостановлены, вывод средств заблокирован, а прием посетителей в московском офисе прекращен. Команда CoinKit активно мониторит движение похищенных активов, стремясь отследить их дальнейший путь и, возможно, способствовать возвращению.

Хроника событий и маршрут украденных средств

Технический анализ, проведенный CoinKit, позволил восстановить детальную картину взлома. Атака произошла в промежутке с 14:54 до 15:00, когда практически все адреса биржи были опустошены одновременно. Это указывает на заранее спланированную и скоординированную операцию, а не на случайную уязвимость.

Дальнейший маршрут украденных активов выглядит следующим образом:

  • Средства были конвертированы в TRX через децентрализованную биржу SUN.io.
  • Затем все активы были консолидированы на одном адресе: TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa.

Виталий Горбенко подчеркивает, что использование SUN.io в очередной раз подтверждает риски, связанные с децентрализованными платформами для обычных пользователей. Ранее аналитики BitOK также обращали внимание на то, что взлом произошел 15 апреля, но биржа Grinex хранила молчание в течение нескольких суток, прежде чем официально признать инцидент.

Версии произошедшего: криминал или спецоперация?

Руководство Grinex квалифицирует произошедшее как «целенаправленную атаку зарубежных ведомств» на финансовую систему России. Однако аналитики BitOK придерживаются более приземленной версии, рассматривая инцидент как обычное ограбление с целью наживы.

Аргументы экспертов ставят под сомнение версию о «спецоперации»: государственные хакерские группы, как правило, используют более сложные и запутанные схемы вывода средств, избегая прямой конвертации через DEX и консолидации всей суммы на одном кошельке. Их целью часто является не столько моментальная нажива, сколько долгосрочное скрытое финансирование или дестабилизация. В данном случае, по мнению экспертов, злоумышленники стремились максимально быстро обналичить похищенное, что характерно для обычных киберпреступников.

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ?

Этот инцидент в очередной раз напоминает о высоких рисках хранения средств на централизованных криптовалютных биржах, особенно тех, которые не обладают безупречной репутацией или достаточными ресурсами для обеспечения безопасности. Для пользователей из России и СНГ, активно использующих криптовалюты, крайне важно диверсифицировать риски. Рекомендуется не хранить крупные суммы на одной платформе, использовать аппаратные кошельки для долгосрочного хранения и отдавать предпочтение биржам с доказанной историей надежности и страховыми фондами. В случае с Grinex, задержка в информировании пользователей о взломе также является тревожным сигналом, подрывающим доверие к платформе. Майнерам следует быть особенно внимательными при выборе пулов и бирж для обмена добытых монет, предпочитая те, что предлагают надежные меры безопасности и прозрачную политику.

Частые вопросы

Сколько средств было украдено у Grinex и за какое время?
В результате хакерской атаки криптобиржа Grinex потеряла более одного миллиарда рублей. Взлом был осуществлен всего за шесть минут, что указывает на высокую степень координации злоумышленников.
Как хакеры вывели украденные активы?
Похищенные средства были конвертированы в TRX через децентрализованную биржу SUN.io, после чего вся сумма была консолидирована на одном криптовалютном адресе TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa.
Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?
Инцидент подчеркивает риски хранения активов на централизованных биржах. Майнерам и инвесторам рекомендуется диверсифицировать средства, использовать аппаратные кошельки и выбирать платформы с проверенной репутацией и надежными мерами безопасности.

