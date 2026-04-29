Криптоакции Coinbase и Robinhood упали на 8% после решения Трампа по Ирану

Акции Coinbase и Robinhood потеряли 8% после отказа Трампа от сделки с Ираном. Цены на нефть выросли на 6%, что усилило давление на крипторынок.

За последние сутки акции Coinbase и Robinhood потеряли более 8% на фоне новостей о решении Дональда Трампа отказаться от предложения Ирана по снятию блокады и открытию Ормузского пролива. Это вызвало резкий рост цен на нефть и усилило давление на крипторынок.

Что зафиксировано

Акции Coinbase (COIN) упали на 8,2%, а Robinhood (HOOD) — на 8,5%. Это крупнейшее дневное снижение с начала апреля 2024 года. Одновременно с этим нефть марки Brent подорожала на 6%, достигнув $92 за баррель.

Причины

Основной причиной стало решение Трампа отказаться от предложения Ирана, что усилило геополитическую напряжённость. Это привело к росту цен на нефть и снижению аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты и связанные с ними акции.

Цифры и метрики

  • Coinbase: -8,2% за день, до $145 за акцию
  • Robinhood: -8,5% за день, до $16,8 за акцию
  • Нефть Brent: +6%, до $92 за баррель
  • Индекс S&P 500: -1,2% за день

Что будет дальше

Рынок ожидает продолжения волатильности в ближайшие дни. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные события часто приводят к краткосрочным коррекциям, но не меняют долгосрочный тренд на рост криптоактивов.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), текущая ситуация может быть временной возможностью для увеличения хешрейта. Цены на нефть влияют на стоимость электроэнергии, но в России промышленные тарифы остаются стабильными — в среднем 3-5 ₽/кВт·ч.

Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнинг в России легализован, что позволяет минимизировать риски, связанные с геополитической нестабильностью.

Частые вопросы

Как это повлияет на российских майнеров?
Для российских майнеров ситуация может быть временной возможностью для увеличения хешрейта, так как промышленные тарифы на электроэнергию остаются стабильными.
Каковы прогнозы на ближайшие дни?
Рынок ожидает продолжения волатильности, но долгосрочный тренд на рост криптоактивов остаётся неизменным.
Какие ещё активы пострадали?
Индекс S&P 500 потерял 1,2% за день, что также указывает на снижение аппетита к рисковым активам.

