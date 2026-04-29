Акции Coinbase и Robinhood потеряли 8% после отказа Трампа от сделки с Ираном. Цены на нефть выросли на 6%, что усилило давление на крипторынок.

За последние сутки акции Coinbase и Robinhood потеряли более 8% на фоне новостей о решении Дональда Трампа отказаться от предложения Ирана по снятию блокады и открытию Ормузского пролива. Это вызвало резкий рост цен на нефть и усилило давление на крипторынок.

Что зафиксировано

Акции Coinbase (COIN) упали на 8,2%, а Robinhood (HOOD) — на 8,5%. Это крупнейшее дневное снижение с начала апреля 2024 года. Одновременно с этим нефть марки Brent подорожала на 6%, достигнув $92 за баррель.

Причины

Основной причиной стало решение Трампа отказаться от предложения Ирана, что усилило геополитическую напряжённость. Это привело к росту цен на нефть и снижению аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты и связанные с ними акции.

Цифры и метрики

Coinbase: -8,2% за день, до $145 за акцию

Robinhood: -8,5% за день, до $16,8 за акцию

Нефть Brent: +6%, до $92 за баррель

Индекс S&P 500: -1,2% за день

Что будет дальше

Рынок ожидает продолжения волатильности в ближайшие дни. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные события часто приводят к краткосрочным коррекциям, но не меняют долгосрочный тренд на рост криптоактивов.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), текущая ситуация может быть временной возможностью для увеличения хешрейта. Цены на нефть влияют на стоимость электроэнергии, но в России промышленные тарифы остаются стабильными — в среднем 3-5 ₽/кВт·ч.

Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнинг в России легализован, что позволяет минимизировать риски, связанные с геополитической нестабильностью.