Криптобиржа Kraken приобрела чикагскую платформу Bitnomial и получила три лицензии на торговлю деривативами в США, усиливая свои позиции на рынке.

Криптобиржа Kraken сделала стратегический шаг, усилив своё присутствие на американском рынке. Оператор платформы, компания Payward, завершил сделку по приобретению чикагской биржи криптодеривативов Bitnomial. В результате Kraken получила три новых разрешения на торговлю деривативами в США, включая лицензии на фьючерсы и опционы.

Кто, сколько, когда

Сумма сделки не раскрывается, но известно, что она была завершена в июне 2024 года. Bitnomial, основанная в 2018 году, специализируется на торговле криптодеривативами и имеет лицензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Как это работает технически

Bitnomial использует уникальную технологию для торговли фьючерсами и опционами на биткоин и другие криптоактивы. Платформа интегрирована с блокчейном Bitcoin, что позволяет проводить расчёты напрямую через сеть. После сделки Kraken планирует сохранить эту технологию и расширить её функциональность.

Реакция конкурентов

Покупка Bitnomial усиливает конкуренцию между Kraken и другими крупными игроками, такими как Coinbase и Binance. Последние также активно развивают свои платформы для торговли деривативами, но пока не имеют аналогичных лицензий в США.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов сделка может иметь косвенное влияние. Увеличение ликвидности на рынке деривативов может привести к росту волатильности биткоина, что важно для тех, кто зарабатывает на майнинге. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на рублёвую выручку майнеров.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные сделки часто приводят к краткосрочному росту активности на рынке, что может быть выгодно для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч.