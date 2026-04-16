Инвестиционный директор Sygnum Bank Фабиан Дори заявил, что крупные институциональные инвесторы теперь рассматривают биткоин как неотъемлемую часть своих портфелей, независимо от динамики ETF.

Биткоин как неотъемлемая часть инвестиционных портфелей

Инвестиционный директор швейцарского Sygnum Bank, Фабиан Дори, отметил значительное изменение в отношении крупных институциональных инвесторов к биткоину. По его словам, пенсионные фонды, целевые капиталы, суверенные фонды и страховые компании, а также другие крупные игроки рынка, теперь воспринимают первую криптовалюту как стандартный и даже необходимый компонент своих инвестиционных портфелей. Эта тенденция сохраняется вне зависимости от текущих притоков или оттоков капитала в биржевые фонды (ETF), основанные на биткоине.

Дори подчеркнул, что такое изменение в восприятии является результатом постепенного созревания рынка криптовалют и повышения его легитимности. Институционалы, которые ранее относились к биткоину с осторожностью или вовсе игнорировали его, теперь активно изучают возможности его интеграции в свои долгосрочные стратегии. Это свидетельствует о том, что биткоин перестал быть исключительно спекулятивным активом и занял своё место среди традиционных классов активов.

Факторы, способствующие институциональному принятию

Принятие биткоина крупными инвесторами обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это появление регулируемых инвестиционных продуктов, таких как спотовые биткоин-ETF в США, которые значительно упростили доступ к криптовалюте для институционалов. Эти продукты обеспечивают необходимую инфраструктуру, безопасность и соответствие нормативным требованиям, что критически важно для крупных фондов.

Во-вторых, биткоин продемонстрировал свою устойчивость и потенциал роста на протяжении длительного времени, несмотря на высокую волатильность. Его децентрализованная природа и ограниченная эмиссия рассматриваются как привлекательные характеристики в условиях инфляционных рисков и нестабильности традиционных финансовых рынков. Многие инвесторы видят в биткоине средство хеджирования и сохранения капитала.

В-третьих, усиливается понимание технологии блокчейн и её потенциала. Институционалы осознают, что биткоин — это не просто цифровая валюта, но и основа новой финансовой парадигмы. Это способствует более глубокому анализу и стратегическому планированию в отношении цифровых активов.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ растущее институциональное принятие биткоина означает укрепление его позиций как долгосрочного актива. Это может способствовать дальнейшему росту цены и снижению волатильности в перспективе, поскольку крупные игроки привносят стабильность на рынок. Однако важно помнить о регуляторных особенностях и ограничениях в регионе, которые могут влиять на доступ к некоторым инвестиционным инструментам.

Для майнеров это позитивный сигнал, указывающий на устойчивый спрос на биткоин и, как следствие, на стабильность вознаграждений за добычу. Увеличение институционального интереса поддерживает общую капитализацию рынка, что благоприятно сказывается на рентабельности майнинга. Майнерам стоит продолжать оптимизировать свои операции, следить за энергоэффективностью и развитием технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях растущей сложности сети и потенциальных изменений в ценовой динамике.