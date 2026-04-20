Компания Strategy совершила третью по величине покупку биткоина, приобретя 34 164 BTC на сумму $2,54 млрд. Средства были получены от продажи акций компании.

Компания Strategy осуществила крупнейшую сделку с биткоином за последние годы, приобретя 34 164 BTC на сумму $2,54 млрд. Эта покупка стала третьей по объёму в истории криптовалютного рынка. Средства для сделки были получены за счёт продажи привилегированных акций компании STRC и обыкновенных акций.

Решение Strategy увеличить свои резервы биткоина свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к криптовалютам. Компания активно диверсифицирует свои активы, включая цифровые валюты в инвестиционный портфель.

Покупка биткоина на сумму $2,54 млрд стала одной из самых значительных сделок за последние годы. Это подчёркивает уверенность крупных игроков в долгосрочном потенциале первой криптовалюты. Ранее подобные крупные приобретения совершали компании MicroStrategy и Tesla.

Сделка Strategy также отражает общий тренд на увеличение институционального присутствия на криптовалютном рынке. В последние месяцы всё больше компаний и фондов включают биткоин в свои инвестиционные стратегии, что способствует росту его цены и укреплению позиций на финансовом рынке.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров эта новость является подтверждением растущего интереса крупных игроков к биткоину. Увеличение институционального спроса может привести к дальнейшему росту цены BTC, что делает его привлекательным активом для долгосрочных инвестиций. Майнерам стоит учитывать этот тренд при планировании своей деятельности, так как рост интереса к биткоину может повлиять на сложность сети и доходность майнинга.