Влияние искусственного интеллекта на финансовые рынки США продолжает расти: компании, связанные с ИИ, теперь составляют 45% капитализации индекса S&P 500. Этот феномен меняет структуру фондовых и кредитных рынков, вытесняя традиционные сектора и формируя крупнейший сегмент рынка облигаций.

Доминирование ИИ на фондовом рынке США

Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым фактором, определяющим динамику американских фондовых и кредитных рынков. Согласно данным аналитического издания The Kobeissi Letter, компании, активно использующие или разрабатывающие ИИ, теперь составляют рекордные 45% от общей рыночной капитализации индекса S&P 500. Это свидетельствует о глубоких структурных изменениях в распределении капитала на Уолл-стрит, где технологические гиганты постепенно вытесняют традиционные отрасли из ведущих индексов.

Значительный рост доли ИИ-компаний в S&P 500 наблюдается с ноября 2022 года, когда был запущен популярный чат-бот ChatGPT. С этого момента технологический сектор увеличил свою представленность в индексе на 20 процентных пунктов, что подчеркивает стремительность и масштаб трансформации рынка под влиянием ИИ-технологий.

Влияние на кредитный рынок и рост долговых обязательств

Аналогичные тенденции прослеживаются и на кредитном рынке США. Компании, связанные с ИИ, сегодня формируют крупнейший сегмент рынка корпоративных облигаций инвестиционного уровня, на их долю приходится 15,4% от общего объема. Этот показатель вырос на 3,5 процентных пункта с 2020 года, что указывает на растущую уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах ИИ-сектора.

Общий объем долговых обязательств, выпущенных технологическими корпорациями, почти удвоился с 2020 года, достигнув исторического максимума в $1,4 трлн. Основными драйверами этого роста являются ведущие провайдеры облачных услуг, такие как Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и Oracle. Эти пять компаний планируют выпустить корпоративные облигации США на сумму $121 млрд до 2025 года, что значительно превышает среднегодовой показатель в $28 млрд, зафиксированный в период с 2020 по 2024 год.

«Никогда ранее одна тема не доминировала на рынках акций и кредитов США в таких масштабах», — отмечают представители The Kobeissi Letter.

Глобальные последствия и роль полупроводников

Развитие нейросетей и их быстрое внедрение оказывают влияние не только на американские, но и на мировые финансовые рынки, меняя расстановку сил на глобальных биржах. Например, капитализация фондового рынка Тайваня достигла $4,14 трлн, впервые обогнав Великобританию с ее показателем в $4,09 трлн. Этот рост во многом обусловлен акциями производителей полупроводников, которые являются ключевыми поставщиками для ИИ-индустрии.

В частности, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), мировой лидер в производстве микросхем, составляет более 40% капитализации тайваньского рынка. Это подчеркивает критическую зависимость мировой экономики от нескольких ключевых игроков в цепочке поставок высокотехнологичных компонентов, необходимых для развития ИИ.

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ

Стремительное развитие и монетизация ИИ-технологий создают новые возможности и вызовы для крипторынка. Рост инвестиций в ИИ-компании может косвенно влиять на спрос на вычислительные мощности, что потенциально может сказаться на рынке оборудования для майнинга. Хотя прямого влияния на майнинг криптовалют, таких как биткоин, не наблюдается, поскольку он использует специализированные ASIC-устройства, развитие ИИ может стимулировать инновации в производстве чипов, что в долгосрочной перспективе может привести к появлению более эффективных майнинговых решений.

Для майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто занимается майнингом альткоинов на GPU, рост ИИ-сектора может означать усиление конкуренции за видеокарты, поскольку они также используются для обучения нейросетей. Это может привести к росту цен на оборудование или его дефициту. Важно отслеживать тенденции на рынке полупроводников и адаптировать свои стратегии, возможно, рассматривая инвестиции в более энергоэффективные и специализированные решения для майнинга.