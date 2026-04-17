Исследователь в области кибербезопасности выявил факт продажи поддельных аппаратных кошельков Ledger на одном из китайских маркетплейсов. Проведённый анализ прошивки устройства позволил установить связь с китайской полупроводниковой компанией Espressif Systems.

Поддельные устройства внешне практически не отличаются от оригинальных Ledger, что делает их особенно опасными для пользователей. Исследователь отметил, что такие устройства могут быть использованы для кражи криптовалютных активов, поскольку их прошивка содержит вредоносный код.

Espressif Systems, компания, на которую указывают следы в прошивке, известна своими разработками в области микроконтроллеров и беспроводных технологий. Однако официального подтверждения её причастности к производству поддельных Ledger пока нет.

Этот инцидент подчеркивает важность приобретения аппаратных кошельков исключительно у официальных дистрибьюторов. Пользователям рекомендуется проверять подлинность устройств перед их использованием для хранения криптовалют.

Что это значит

Для российских пользователей криптовалют данная новость служит важным напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности при выборе аппаратных кошельков. Покупка устройств у непроверенных продавцов может привести к потере средств. Рекомендуется приобретать Ledger и другие аппаратные кошельки только через официальные каналы продаж.