Технологии

Кибербезопасность: на китайском маркетплейсе обнаружены поддельные Ledger

Исследователь кибербезопасности обнаружил поддельные устройства Ledger на китайском маркетплейсе. Анализ прошивки указал на китайскую компанию Espressif Systems.

Исследователь в области кибербезопасности выявил факт продажи поддельных аппаратных кошельков Ledger на одном из китайских маркетплейсов. Проведённый анализ прошивки устройства позволил установить связь с китайской полупроводниковой компанией Espressif Systems.

Поддельные устройства внешне практически не отличаются от оригинальных Ledger, что делает их особенно опасными для пользователей. Исследователь отметил, что такие устройства могут быть использованы для кражи криптовалютных активов, поскольку их прошивка содержит вредоносный код.

Espressif Systems, компания, на которую указывают следы в прошивке, известна своими разработками в области микроконтроллеров и беспроводных технологий. Однако официального подтверждения её причастности к производству поддельных Ledger пока нет.

Этот инцидент подчеркивает важность приобретения аппаратных кошельков исключительно у официальных дистрибьюторов. Пользователям рекомендуется проверять подлинность устройств перед их использованием для хранения криптовалют.

Что это значит

Для российских пользователей криптовалют данная новость служит важным напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности при выборе аппаратных кошельков. Покупка устройств у непроверенных продавцов может привести к потере средств. Рекомендуется приобретать Ledger и другие аппаратные кошельки только через официальные каналы продаж.

Частые вопросы

Что произошло с устройствами Ledger?
На китайском маркетплейсе обнаружены поддельные аппаратные кошельки Ledger, которые могут быть использованы для кражи криптовалют.
Почему это важно для пользователей?
Использование поддельных устройств может привести к потере криптовалютных активов из-за наличия вредоносного кода в прошивке.
Как защитить свои средства?
Рекомендуется приобретать аппаратные кошельки только у официальных дистрибьюторов и проверять подлинность устройств перед использованием.

