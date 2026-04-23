Известный инвестор Кевин О'Лири, председатель O'Leary Ventures, рекомендовал две криптовалюты, которые, по его мнению, должны быть в портфеле каждого инвестора. Он подчеркнул их значимость для диверсификации и будущего финансового рынка.

Кевин О'Лири, широко известный как ведущий популярного шоу Shark Tank и глава O'Leary Ventures, в эфире программы Varney & Co на телеканале FOX Business поделился своими инвестиционными предпочтениями в отношении цифровых активов. Он выделил две криптовалюты, которые, по его убеждению, являются обязательными для включения в инвестиционный портфель любого участника рынка.

О'Лири, которого часто называют «Мистер Замечательный», известен своим прагматичным подходом к инвестициям и акцентом на регулируемые активы. Он неоднократно заявлял о важности соблюдения нормативных требований для массового принятия криптовалют. В данном контексте его рекомендации приобретают особый вес, поскольку они отражают не только потенциал роста, но и стремление к легитимности в быстро развивающемся криптопространстве.

Хотя конкретные названия криптовалют не были упомянуты в данном фрагменте, из предыдущих заявлений О'Лири можно сделать вывод, что он часто выделяет биткоин (BTC) и эфириум (ETH) как ключевые активы. Биткоин рассматривается им как «цифровое золото» и основной актив для сохранения стоимости, в то время как эфириум ценится за его роль в экосистеме децентрализованных приложений (DeFi) и смарт-контрактов. Эти две криптовалюты доминируют на рынке по капитализации и имеют наиболее развитую инфраструктуру, что делает их привлекательными для институциональных и розничных инвесторов.

О'Лири подчеркивает, что диверсификация является краеугольным камнем успешной инвестиционной стратегии. Включение криптовалют в портфель, по его мнению, не только позволяет воспользоваться потенциалом роста нового класса активов, но и снижает общие риски за счет распределения инвестиций между различными инструментами. Он часто сравнивает инвестиции в криптовалюты с инвестициями в ранние технологические стартапы, где потенциал доходности высок, но требует тщательного анализа и понимания рисков.

Для майнеров и участников криптоиндустрии в России и СНГ такие заявления от влиятельных фигур, как Кевин О'Лири, служат важным индикатором растущего интереса к цифровым активам со стороны традиционных финансов. Это может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры, увеличению ликвидности и, возможно, более четкому регулированию рынка. В условиях текущей неопределенности в регулировании криптовалют в регионе, позитивные сигналы от мировых инвесторов могут укрепить доверие и стимулировать дальнейшие инвестиции в майнинговое оборудование и связанные с блокчейном проекты. Майнерам следует продолжать следить за глобальными тенденциями и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, используя такие активы как BTC и ETH для хеджирования рисков и сохранения капитала.