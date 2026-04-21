Магазин
LIVE
BTC $76,361 ▲ 0.57% ETH $2,327 ▲ 0.37% BNB $632.48 ▲ 0.21% SOL $86.25 ▲ 0.82% XRP $1.4300 ▲ 0.37% TON $1.3600 ▼ 0.48%
Макро 1 мин

Kalshi планирует запустить бессрочные криптофьючерсы, конкурируя с Coinbase и Robinhood

Платформа прогнозирования Kalshi намерена выйти на рынок бессрочных криптофьючерсов в США, создавая конкуренцию крупным игрокам, таким как Coinbase и Robinhood, в регулируемом сегменте.

#BTC #ETH
Kalshi выходит на рынок криптодеривативов

Платформа прогнозирования Kalshi, известная своими регулируемыми рынками ставок на различные события, готовится к значительному расширению своей деятельности. Компания планирует запустить торговлю бессрочными фьючерсами на криптовалюты, что позволит ей напрямую конкурировать с такими гигантами индустрии, как Coinbase и Robinhood. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на деривативы цифровых активов в рамках строго регулируемой американской юрисдикции.

Согласно данным издания The Information, Kalshi стремится занять свою нишу на быстрорастущем рынке криптодеривативов. В отличие от многих офшорных платформ, предлагающих подобные продукты, Kalshi акцентирует внимание на соблюдении всех регуляторных требований США. Это может привлечь институциональных инвесторов и крупных игроков, которые ищут легальные и безопасные способы работы с криптовалютными фьючерсами без рисков, связанных с нерегулируемыми рынками.

Бессрочные фьючерсы — это тип дериватива, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива без даты истечения срока действия. Они пользуются огромной популярностью в криптовалютном пространстве благодаря своей гибкости и возможности использования кредитного плеча. Запуск таких продуктов регулируемой платформой в США является важным событием для всего крипторынка, поскольку это открывает новые возможности для легального участия в торговле деривативами.

В настоящее время Coinbase и Robinhood уже предлагают различные криптовалютные продукты и услуги, включая спотовую торговлю и, в случае Coinbase, ограниченные фьючерсные контракты. Выход Kalshi на рынок бессрочных фьючерсов усилит конкуренцию и может привести к улучшению условий для пользователей, таких как снижение комиссий или расширение функционала торговых платформ. Для Kalshi это также возможность диверсифицировать свой бизнес и привлечь новую аудиторию, заинтересованную в более сложных финансовых инструментах.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ запуск бессрочных криптофьючерсов на регулируемой американской платформе Kalshi означает дальнейшее развитие и легитимизацию мирового крипторынка. Хотя прямая торговля на Kalshi может быть ограничена для резидентов этих стран из-за санкций и регуляторных барьеров, само по себе появление таких продуктов способствует росту ликвидности и формированию более зрелой инфраструктуры. Это может косвенно повлиять на ценообразование основных криптовалют, таких как BTC и ETH, а также на общую динамику рынка, что важно для всех участников криптоиндустрии, включая майнеров, которые зависят от стабильности и предсказуемости цен на добываемые активы. Увеличение числа регулируемых площадок снижает риски для институциональных инвесторов, что потенциально может привести к притоку капитала в отрасль.

Частые вопросы

Что именно планирует запустить Kalshi?
Kalshi намерена запустить торговлю бессрочными фьючерсами на криптовалюты, что позволит трейдерам спекулировать на будущей цене активов без даты истечения контракта.
Почему это событие важно для крипторынка?
Запуск регулируемых бессрочных фьючерсов в США увеличивает легитимность крипторынка, привлекает институциональных инвесторов и усиливает конкуренцию среди торговых платформ, что может улучшить условия для пользователей.
Как это повлияет на майнеров из РФ/СНГ?
Хотя прямая торговля может быть ограничена, это событие способствует росту ликвидности и зрелости мирового крипторынка, что косвенно влияет на стабильность цен на добываемые активы, такие как BTC и ETH, и общую динамику индустрии.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

