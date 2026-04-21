Kalshi выходит на рынок криптодеривативов

Платформа прогнозирования Kalshi, известная своими регулируемыми рынками ставок на различные события, готовится к значительному расширению своей деятельности. Компания планирует запустить торговлю бессрочными фьючерсами на криптовалюты, что позволит ей напрямую конкурировать с такими гигантами индустрии, как Coinbase и Robinhood. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на деривативы цифровых активов в рамках строго регулируемой американской юрисдикции.

Согласно данным издания The Information, Kalshi стремится занять свою нишу на быстрорастущем рынке криптодеривативов. В отличие от многих офшорных платформ, предлагающих подобные продукты, Kalshi акцентирует внимание на соблюдении всех регуляторных требований США. Это может привлечь институциональных инвесторов и крупных игроков, которые ищут легальные и безопасные способы работы с криптовалютными фьючерсами без рисков, связанных с нерегулируемыми рынками.

Бессрочные фьючерсы — это тип дериватива, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива без даты истечения срока действия. Они пользуются огромной популярностью в криптовалютном пространстве благодаря своей гибкости и возможности использования кредитного плеча. Запуск таких продуктов регулируемой платформой в США является важным событием для всего крипторынка, поскольку это открывает новые возможности для легального участия в торговле деривативами.

В настоящее время Coinbase и Robinhood уже предлагают различные криптовалютные продукты и услуги, включая спотовую торговлю и, в случае Coinbase, ограниченные фьючерсные контракты. Выход Kalshi на рынок бессрочных фьючерсов усилит конкуренцию и может привести к улучшению условий для пользователей, таких как снижение комиссий или расширение функционала торговых платформ. Для Kalshi это также возможность диверсифицировать свой бизнес и привлечь новую аудиторию, заинтересованную в более сложных финансовых инструментах.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ запуск бессрочных криптофьючерсов на регулируемой американской платформе Kalshi означает дальнейшее развитие и легитимизацию мирового крипторынка. Хотя прямая торговля на Kalshi может быть ограничена для резидентов этих стран из-за санкций и регуляторных барьеров, само по себе появление таких продуктов способствует росту ликвидности и формированию более зрелой инфраструктуры. Это может косвенно повлиять на ценообразование основных криптовалют, таких как BTC и ETH, а также на общую динамику рынка, что важно для всех участников криптоиндустрии, включая майнеров, которые зависят от стабильности и предсказуемости цен на добываемые активы. Увеличение числа регулируемых площадок снижает риски для институциональных инвесторов, что потенциально может привести к притоку капитала в отрасль.