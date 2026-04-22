Kalshi расширяет возможности торговли фьючерсами на реальные активы

Платформа прогнозирования Kalshi объявила о стратегическом партнерстве с Pyth Network, ведущим поставщиком рыночных данных в реальном времени. В рамках этого сотрудничества Kalshi запускает новый «Товарный хаб», который предоставит пользователям доступ к фьючерсным контрактам, привязанным к ценам на золото, нефть и литий. Этот шаг значительно расширяет спектр реальных активов, доступных для торговли на платформе.

Pyth Network агрегирует ценовые потоки от более чем 125 финансовых учреждений, включая крупные биржи и маркет-мейкеров. Это позволяет Pyth предоставлять круглосуточные данные о ценах с высокой точностью и минимальной задержкой. Интеграция этих данных в Kalshi обеспечит надежную основу для ценообразования и расчетов по новым товарным фьючерсам, предлагая пользователям возможность спекулировать на динамике цен на ключевые сырьевые товары.

Запуск товарного хаба на Kalshi с использованием данных Pyth Network открывает новые горизонты для участников рынка, заинтересованных в диверсификации своих портфелей за счет реальных активов. Золото традиционно считается защитным активом, нефть является ключевым индикатором мировой экономики, а литий играет центральную роль в развитии технологий электромобилей и накопителей энергии. Доступ к этим рынкам через регулируемую платформу, такую как Kalshi, может привлечь как институциональных, так и розничных инвесторов.

Для майнеров и участников криптовалютного рынка, особенно тех, кто занимается добычей биткоина, эта новость может быть интересна с точки зрения макроэкономического контекста. Цены на сырьевые товары, такие как нефть, напрямую влияют на стоимость электроэнергии, которая является основной статьей расходов для майнинговых операций. Колебания цен на золото могут указывать на изменения в настроениях инвесторов относительно инфляции и стабильности традиционных финансовых систем, что косвенно влияет на привлекательность децентрализованных активов, таких как биткоин.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников рынка из России и СНГ, доступ к фьючерсам на сырьевые товары через платформы, подобные Kalshi, может предоставить дополнительные инструменты для хеджирования рисков или спекуляций на мировых рынках. В условиях геополитической нестабильности и санкционного давления, возможность торговать деривативами на золото, нефть и литий, используя надежные ценовые данные от Pyth Network, может быть ценной. Это также подчеркивает растущую тенденцию к токенизации и децентрализации доступа к традиционным финансовым рынкам, что может стать важным направлением развития и для российского крипторынка.