После аирдропа токенов проекта xRocket, многие пользователи, как это часто бывает, покинули чаты и каналы, получив свои активы. Подобная динамика наблюдается практически со всеми проектами, использующими аирдропы как инструмент привлечения аудитории. Например, в марте 2024 года, после раздачи токенов Starknet, значительная часть адресов, получивших дроп, быстро избавилась от активов, что привело к давлению на цену и снижению активности в сообществе. Это поднимает вопрос о том, как криптопроектам сохранить вовлечённость пользователей, которые изначально пришли за «быстрыми деньгами».

Кто, сколько, когда

Михаил Кабанов, исполняющий обязанности CMO xRocket, отмечает, что комьюнити — это живой организм, объединяющий людей одной глобальной темой. Человек становится частью сообщества не просто купив монету, а активно участвуя: читая новости, общаясь с другими и интересуясь технологиями. По его словам, подавляющее большинство пользователей приходят в криптоиндустрию ради заработка, особенно в периоды бычьего рынка. Однако, если в процессе они начинают разбираться в протоколах и биржах, они могут трансформироваться из искателей прибыли в тех, кто способствует развитию индустрии. Без активных пользователей даже самый прорывной протокол не будет востребован.

В редакции MinerWorld отмечают: конверсия дропхантеров в лояльных пользователей редко превышает 5-7% без целенаправленных усилий по вовлечению, что делает аирдропы дорогим, но не всегда эффективным инструментом долгосрочного развития.

Как это работает технически

Построение сильного криптосообщества требует не только уникального продукта, но и системной работы с аудиторией. Кабанов подчёркивает, что по-настоящему прорывные продукты появляются редко, и большинство проектов лишь улучшают существующие решения. Поэтому ожидать, что пользователи сами придут на уникальную технологию, не стоит. Необходим рабочий продукт и планомерное привлечение аудитории.

Лидерство играет ключевую роль. Без модерации и правил чаты быстро превращаются в хаос. Присутствие фаундера в информационном поле и его прямое общение с пользователями значительно укрепляет сообщество. Фигура лидера служит мощным якорем для удержания внимания к проекту, даже если оперативное управление осуществляет команда менеджеров.

Аирдропы и гранты могут быть инструментом роста, но они редко проходят без недовольства аудитории. Значительная часть дропхантеров уходит после получения токенов. Однако, если проект готов плотно работать с аудиторией и создавать комфортную атмосферу, часть из них можно конвертировать в постоянных пользователей. Это требует не просто раздачи, а последующего вовлечения через интерактивные механики.

Специфика платформ также важна. X (бывший Twitter) отлично подходит для вирального распространения информации и привлечения новой аудитории, но неудобен для точечной работы с уже собранной базой. Telegram, напротив, проигрывает в виральности из-за отсутствия умной ленты, но идеален для централизованной работы с сообществом. В мессенджере можно сегментировать аудиторию по интересам и выстроить системное общение, используя такие инструменты, как Telegram-подарки, викторины, торговые боты и раздачи токенов за активность. Эти интерактивные элементы вызывают восторг в чатах, но работают только в рамках комплексной системы, а не как разовые акции.

Реакция конкурентов

Проблема удержания аудитории после аирдропов не нова. В 2023 году, после аирдропа Arbitrum, наблюдалась схожая картина: многие пользователи, получившие токены ARB, быстро их продали, что привело к краткосрочному падению цены. Проекты, такие как Optimism, пытались решить эту проблему, вводя механизмы «ретроактивного финансирования» и поощряя долгосрочное участие в управлении протоколом, а не просто владение токенами. Однако даже эти меры не гарантируют полного удержания. В отличие от аирдропов 2020-2021 годов, когда рынок был на подъёме и пользователи были более склонны к холдлу, текущий рынок, даже в фазе восстановления, демонстрирует более прагматичный подход со стороны дропхантеров, ориентированных на быструю фиксацию прибыли.

Самым разрушительным фактором для комьюнити является не падение цены токена или взломы, а безразличие команды к своим пользователям. Если команда не интересуется жизнью сообщества и пускает чаты на самотёк, пользователи быстро уходят туда, где их ценят и где им комфортнее. Это подтверждается опытом многих проектов, которые, несмотря на сильный продукт, теряли аудиторию из-за отсутствия коммуникации и вовлечения.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов, работающих в условиях постоянно меняющегося регулирования и экономической ситуации, вопрос удержания сообщества имеет свои особенности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая возможность дополнительного заработка, будь то аирдроп или участие в проекте, воспринимается как шанс увеличить рублёвую выручку. Однако, как и в мировом масштабе, большинство российских пользователей также ориентированы на быструю прибыль.

Российские майнеры, особенно те, кто использует промышленные площадки в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильных и долгосрочных проектах. Для них участие в комьюнити может быть не только источником информации о новых технологиях и оборудовании, но и способом получения доступа к эксклюзивным предложениям или раннему тестированию. Однако, если проект не предлагает реальной ценности, помимо разовой раздачи, российские участники также быстро теряют интерес. Важность прозрачности и активной коммуникации со стороны команды проекта возрастает, учитывая сложности с доступом к международным платформам и сервисам, а также необходимость соблюдения требований ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ.

Практический вывод для российского майнера/инвестора заключается в том, что необходимо тщательно оценивать долгосрочные перспективы проекта, а не только размер потенциального аирдропа. Проекты, которые активно взаимодействуют с сообществом, предлагают реальные утилити токена и имеют чёткий план развития, с большей вероятностью принесут стабильную прибыль, которая может быть конвертирована в рубли и облагаться НДФЛ 13%/15% или налогом на прибыль 25% для юридических лиц. Учитывая рост числа промышленных майнинг-площадок и развитие хостинга в Сибири, российские участники рынка становятся всё более требовательными к качеству проектов и уровню их поддержки.

Главный совет для разработчиков криптопроектов: каждый пользователь должен быть ценен. Настоящих вовлечённых «криптанов», в отличие от массовых искателей бесплатных раздач, на рынке не так много. Невозможно просто вложить деньги в рекламу и получить лояльную базу; работает только планомерное построение и поддержание отношений с каждым конкретным человеком. Это требует времени, усилий и искреннего интереса к потребностям сообщества.