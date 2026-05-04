Стабильные монеты стали ключевым инструментом для снижения волатильности на крипторынке. Разбираем, как они работают, какие бывают и что важно знать российским инвесторам.

В мае 2026 года российский инвестор Алексей из Иркутска решил перевести часть своих сбережений в криптовалюту, но столкнулся с высокой волатильностью биткоина. Тогда он открыл для себя стабильные монеты — криптоактивы, привязанные к фиатным валютам или другим активам. Сегодня стабильные монеты занимают более 10% всего крипторынка с капитализацией свыше $150 млрд.

Кто, сколько, когда

Первая стабильная монета Tether (USDT) появилась в 2014 году. Сейчас её капитализация превышает $80 млрд, что делает её крупнейшей в мире. За ней следуют USDC ($30 млрд) и DAI ($5 млрд). По данным CoinMarketCap, в мае 2026 года объём торгов стабильными монетами превысил $50 млрд в сутки.

Как это работает технически

Стабильные монеты используют три основных механизма обеспечения: фиатные резервы (USDT, USDC), криптозалог (DAI) и алгоритмическое управление (UST). Например, каждый USDT обеспечен долларами США в соотношении 1:1, что подтверждается регулярными аудитами. DAI работает через смарт-контракты на Ethereum, где пользователи блокируют криптоактивы в качестве залога.

Реакция конкурентов

Крупные игроки, такие как Visa и Mastercard, начали интегрировать стабильные монеты в свои платежные системы. В марте 2026 года Visa запустила пилотный проект по использованию USDC для международных переводов. По нашей оценке, это может снизить комиссии для российских пользователей на 30-40% по сравнению с традиционными методами.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

В России стабильные монеты используются для сохранения капитала в условиях колебаний курса рубля, который в мае 2026 года составил около 90-95 ₽ за $1. По данным ФНС, операции с криптовалютами, включая стабильные монеты, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 13% для резидентов. В Иркутской области, где стоимость электроэнергии для майнинга составляет около 3-5 ₽ за кВт·ч, стабильные монеты стали популярным инструментом для хеджирования рисков.