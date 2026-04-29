Как Changelly за 11 лет привлекла 12 млн пользователей и что это значит для России

Криптообменник Changelly отметил 11-летие, достигнув отметки в 12 млн пользователей и расширив партнёрскую сеть. Как это влияет на российский рынок и что изменится в ближайшие полгода?

Почему Changelly смогла привлечь 12 млн пользователей за 11 лет, и как это отразится на российском крипторынке? Платформа, начавшая работу в 2013 году, продолжает расширять глобальную партнёрскую сеть, включая новые интеграции с кошельками и платежными системами.

Триггер события

Changelly достигла отметки в 12 млн пользователей в июне 2024 года, что стало новым рубежом для платформы. Основной рост пришёлся на последние два года — с 2022 по 2024 количество пользователей увеличилось на 40%. В марте 2024 года Changelly интегрировала поддержку новых токенов, включая российские проекты, что способствовало притоку пользователей из СНГ.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году Changelly насчитывала 5 млн пользователей, а к 2022 году этот показатель вырос до 8 млн. Основной скачок произошёл после запуска поддержки стейблкоинов в 2021 году. Для сравнения, ближайший конкурент — платформа SimpleSwap — достигла 10 млн пользователей только в апреле 2024 года, что на два месяца позже Changelly.

Цифры, которые меняют картину

  • 12 млн пользователей — текущий показатель Changelly
  • 40% рост за последние два года
  • 11 лет на рынке — с момента запуска в 2013 году
  • 3 млн пользователей из СНГ, включая Россию

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, средний объём транзакций через Changelly составляет примерно 500 млн рублей в месяц для российских пользователей.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что рост Changelly может усилить конкуренцию среди российских криптообменников, таких как Garantex и BestChange. Уже в июле 2024 года ожидается интеграция Changelly с российскими платежными системами, что упростит переводы в рублях. Это также может повлиять на налоговую отчётность пользователей, так как платформа предоставляет детализированные выписки для ФНС.

Для российских майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), интеграция Changelly с локальными платежными системами может снизить комиссии за вывод средств. В среднем промышленный тариф в этих регионах составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, что делает майнинг более рентабельным.

Частые вопросы

Как рост Changelly повлияет на российских майнеров?
Интеграция Changelly с российскими платежными системами снизит комиссии за вывод средств, что особенно выгодно для майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией.
Какие налоги нужно платить при использовании Changelly в России?
Пользователи обязаны платить НДФЛ 13% или 15% с доходов от криптоопераций. Changelly предоставляет детализированные выписки для налоговой отчётности.
Какие регионы России выиграют от интеграции Changelly?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, получат преимущество благодаря снижению комиссий за вывод средств.

    Похожие новости