Предложение JPXI: исключение крипто-компаний из TOPIX

Японская компания JPX Market Innovation & Research (JPXI), отвечающая за формирование ключевых фондовых индексов, включая TOPIX, рассматривает возможность внедрения нового правила. Согласно этому предложению, компании, чьи основные активы представлены криптоактивами, будут временно исключены из новых включений в индекс TOPIX и другие периодически пересматриваемые индексы. Хотя JPXI выражает обоснованную озабоченность по поводу интеграции нового класса эмитентов, это предложение вызывает ряд вопросов относительно его обоснованности и потенциальных последствий для японского фондового рынка.

Предлагаемые изменения могут затронуть такие компании, как Metaplanet, Remixpoint и ANAP Holdings, а также растущее число японских эмитентов, чьи бизнес-модели полностью легитимны, регулируются и соответствуют устоявшимся корпоративным практикам управления казначейством. Bitcoin Magazine выделяет семь ключевых причин, по которым JPXI следует пересмотреть это предложение до февраля 2026 года.

Ключевые аргументы против исключения

1. Отклонение от стандартных критериев TOPIX

Индекс TOPIX традиционно служит широким, нейтральным и инвестиционно привлекательным ориентиром для японского фондового рынка. Его методология включает объективные инструменты, такие как скрининг ликвидности, критерии рыночной капитализации, скорректированной на свободное обращение, и буферы непрерывности. Однако критерий, основанный на наличии криптоактивов, существенно отличается. Он не измеряет ликвидность, свободное обращение, затраты на оборот или качество листинга, а фокусируется на структуре баланса компании. Это значительный отход от исторического подхода TOPIX, требующий более четкого обоснования, чем представлено в текущей консультации. Если компания соответствует обычным требованиям TOPIX, ее исключение из-за категории активов вносит субъективность в методологию, ценящуюся за объективность.

2. Недостаточная ясность определения «основных криптоактивов»

Консультационный документ JPXI оперирует термином «компании, чьи основные активы представлены криптоактивами», но не дает четкого определения. Остаются открытыми вопросы: основывается ли тест на активах материнской компании или на консолидированных активах? Будет ли учитываться косвенное владение через дочерние компании, аффилированные лица или стратегические доли? Будет ли учитываться косвенное воздействие через ценные бумаги, деривативы или экономически схожие инструменты? Является ли критерий формальным (прямое юридическое право собственности) или содержательным (экономическое воздействие)? Отсутствие ясности в этих вопросах подрывает доверие к методологии индекса, которая должна быть объективной, измеримой и последовательной.

3. Риск обхода правил вместо их применения

Неясность определения может привести к тому, что правило будет легче обойти, чем применить. Если прямые биткоин-холдинги материнской компании нежелательны, но аналогичное воздействие через другие структуры не подпадает под правило, это создает стимул для эмитентов реструктурировать свои активы в менее прозрачные формы. Например, прямая позиция в биткоине может вызвать применение правила, в то время как позиция в биткоин-ETF (например, iShares Bitcoin Trust ETF), в акциях майнинговых компаний или в дочерней компании, связанной с криптоактивами, скорее всего, не будет. Экономическое воздействие в этих случаях может быть схожим, но индексное отношение будет различаться, что противоречит принципам прозрачности.

4. Внутреннее противоречие из-за исключений для существующих участников

Предложение JPXI предусматривает отсрочку включения новых компаний, но не распространяется на уже входящих в индекс участников. Это объяснимо с точки зрения стабильности индекса, но создает внутреннее противоречие. Если владение биткоином действительно несовместимо с TOPIX, сложно оправдать исключение для текущих членов. Если же это не так, возникает вопрос, почему новые участники, соответствующие тем же инвестиционным критериям, должны рассматриваться иначе. Устранение этой асимметрии значительно укрепило бы предложение.

5. Неопределенность сроков: «на неопределенное время»

Консультационный документ указывает, что отсрочка будет применяться «на неопределенное время», без указания периода пересмотра, стандартов выхода или механизма прекращения действия. Это делает временные рамки открытыми. Учитывая, что октябрь 2026 года станет первым периодическим пересмотром в рамках нового поколения TOPIX, отсутствие четкого пути к повторному включению может фактически привести к долгосрочному исключению. Более четкий график пересмотра или явное прекращение действия правила сделало бы предложение более обоснованным.

6. Глобальные аналоги проявляют большую осторожность

JPXI не единственный индексный провайдер, сталкивающийся с этим вопросом. MSCI недавно рассматривал пороговый подход к компаниям, владеющим цифровыми активами, но в итоге не принял полного исключения, признавая необходимость дальнейшей работы по разграничению операционных и инвестиционных компаний. FTSE Russell также не объявлял о подобных правилах. Это указывает на то, что классификация таких компаний остается нерешенным вопросом в мировом индексном сообществе. В этом контексте JPXI было бы разумнее провести дополнительные консультации с эмитентами и участниками рынка, прежде чем кодифицировать правило.

7. Более устойчивая, нейтральная к активам структура

Если основная озабоченность JPXI заключается в том, что некоторые публичные компании стали более концентрированными или инвестиционно-ориентированными, то это следует решать. Однако эта проблема не уникальна для криптоактивов. Концентрированные холдинги могут принимать различные формы: акции публичных компаний, доли в частных компаниях, фондовые интересы, недвижимость или другие неоперационные активы. Структура, которая последовательно применяется ко всем этим категориям, была бы более устойчивой, чем правило, ориентированное на один тип активов. Это также позволило бы избежать проблем с определением и арбитражем, поскольку тест фокусировался бы на экономических характеристиках, которые действительно важны для JPXI, а не на конкретном классе активов.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Предложение JPXI по исключению компаний с криптоактивами из индекса TOPIX отражает общую осторожность регуляторов и традиционных финансовых институтов по отношению к быстро развивающемуся рынку цифровых активов. Для инвесторов из РФ и СНГ, интересующихся японским рынком, это может означать потенциальное снижение представленности инновационных компаний, активно использующих криптовалюты в своей деятельности. Если предложение будет принято, это может создать прецедент для других индексных провайдеров, что потенциально ограничит доступ к публичным компаниям, активно работающим с криптоактивами, через традиционные фондовые индексы. Для майнеров из РФ/СНГ, особенно тех, кто рассматривает возможность выхода на публичные рынки или инвестирования в публичные майнинговые компании, такие решения подчеркивают важность диверсификации и тщательного анализа регуляторной среды в различных юрисдикциях. Неопределенность в отношении классификации и регулирования криптоактивов продолжает оставаться ключевым фактором риска для всего сектора.