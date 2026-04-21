Искусственный интеллект и музыкальная индустрия: вызовы и перспективы

Французский стриминговый сервис Deezer опубликовал результаты исследования, которые демонстрируют растущее влияние искусственного интеллекта на музыкальную индустрию. Оказалось, что 97% опрошенных слушателей не способны определить, создана ли композиция человеком или нейросетью. Это происходит на фоне стремительного роста объемов ИИ-генерированного контента: на сегодняшний день такие треки составляют 44% от всех новых ежедневных загрузок на платформу, что эквивалентно примерно 75 000 композиций в сутки или более 2 миллионов в месяц.

Несмотря на колоссальные объемы загрузок, реальное прослушивание ИИ-музыки остается крайне низким – всего 1-3% от общего числа стримов. Этот значительный разрыв объясняется активным использованием искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Собственная технология Deezer, получившая название Deezer AI Detection, выявила, что 85% прослушиваний ИИ-треков были искусственными. В результате эти композиции были исключены из системы распределения роялти.

Борьба с мошенничеством и запрос на прозрачность

Deezer стал пионером в борьбе с недобросовестным использованием ИИ, запустив в январе 2025 года систему Deezer AI Detection с заявленной точностью 99,8%. За прошедший год эта технология идентифицировала свыше 13,4 миллиона ИИ-треков в каталоге платформы. Генеральный директор Deezer Алексис Лантернье подчеркнул, что «ИИ-музыка перестала быть маргинальной», и призвал всю индустрию к объединению усилий для защиты прав артистов и обеспечения прозрачности для слушателей. С 20 апреля платформа также прекратила предлагать высококачественные версии треков, созданных искусственным интеллектом.

Исследование, проведенное Deezer среди 9000 участников из восьми стран, показало, что, несмотря на трудности с распознаванием ИИ-музыки, слушатели активно выступают за ее маркировку. 80% респондентов считают обязательную маркировку необходимым условием для обеспечения прозрачности. Более того, 73% пользователей стриминговых сервисов хотят знать, рекомендует ли платформа полностью сгенерированную ИИ-музыку, а 52% убеждены, что такие треки не должны конкурировать с человеческими композициями в основных чартах.

Проблема кражи личностей и спама

Проблема использования ИИ в музыкальной индустрии выходит за рамки простого создания контента. Ранее журналисты The Guardian осветили случай джазового пианиста Джейсона Морана, который обнаружил на Spotify альбом, выпущенный под его именем, но не имеющий к нему никакого отношения. Моран, не пользующийся сервисом и не загружающий туда свою музыку, выяснил, что под его именем был создан профиль с несколькими альбомами от лейбла, с которым он сотрудничал ранее, а также незнакомый ему инди-поп EP. Он отметил, что в записи «даже нет пианиста», и это «отдаленно не похоже на то, что я делаю».

Подобные инциденты указывают на то, что ИИ-боты могут маскироваться под реальных артистов. Spotify признал наличие проблемы и в сентябре прошлого года сообщил об удалении более 75 миллионов «спам-треков» за 12 месяцев. Компания также заявила об усилении мер по защите музыкантов, включая ужесточение правил против имитации. В феврале 2026 года Google представила свою ИИ-модель для генерации музыки Lyria 3, способную создавать аудио по текстовым промптам, фото или видео, что потенциально может усугубить проблему неконтролируемого контента.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Хотя исследование Deezer проводилось в основном на западных рынках, его результаты актуальны и для русскоязычного сегмента. Развитие ИИ-технологий в России и СНГ идет активными темпами, и музыкальная индустрия не является исключением. Рост объемов ИИ-генерированного контента, проблемы с мошенничеством и необходимость маркировки станут ключевыми вызовами для местных стриминговых платформ и артистов. Российские и СНГ-сервисы, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами в ближайшем будущем, что потребует разработки собственных систем обнаружения и регулирования.

Практический вывод для создателей контента

Для музыкантов и продюсеров, работающих в сфере создания цифрового контента, включая тех, кто экспериментирует с ИИ, крайне важно внимательно следить за изменениями в политике стриминговых платформ. Необходимо быть готовым к ужесточению правил публикации и маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Защита авторских прав и предотвращение несанкционированного использования имени и стиля артиста становятся приоритетными задачами в условиях быстрого развития ИИ-технологий. Рекомендуется регистрировать свои произведения и следить за их распространением в сети.