Группа инвесторов подала коллективный иск против криптопроектов AI16Z и ELIZAOS, связанных с ИИ. Их обвиняют в мошенничестве и рыночных манипуляциях, используя название Andreessen Horowitz.

Суть обвинений: мошенничество и манипуляции

Нью-йоркская юридическая фирма Burwick Law инициировала коллективный иск от имени группы инвесторов, направленный против разработчиков криптовалютных проектов AI16Z и ELIZAOS. Эти проекты позиционировались как связанные с искусственным интеллектом. Основные обвинения, выдвинутые в иске, касаются мошенничества и манипуляций на рынке, которые, по мнению истцов, были совершены командами проектов.

Согласно материалам дела, разработчики AI16Z и ELIZAOS использовали название известной венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z), чтобы придать своим инициативам видимость легитимности и привлечь инвестиции. Они создали токен AI16Z, который, как утверждается, имитировал бренд a16z, вводя инвесторов в заблуждение относительно своей связи с авторитетной фирмой. В иске подчеркивается, что Andreessen Horowitz не имеет никакого отношения к этим проектам, а их создатели использовали схожее название для обмана.

Механизм предполагаемого мошенничества

Истцы утверждают, что проекты AI16Z и ELIZAOS были запущены с целью проведения схемы «накачки и сброса» (pump-and-dump). Это распространенная мошенническая практика, при которой стоимость актива искусственно завышается путем распространения ложной или вводящей в заблуждение информации, а затем его создатели или крупные держатели продают свои активы по завышенной цене, что приводит к обвалу курса и значительным убыткам для рядовых инвесторов. В данном случае, по версии Burwick Law, использование имени a16z было ключевым элементом для создания ажиотажа и привлечения капитала.

В иске также упоминается проект ELIZAOS, который был представлен как «первый в мире децентрализованный искусственный интеллект» и «операционная система для Web3». Эти заявления, по мнению инвесторов, были частью стратегии по созданию ложного впечатления о передовых технологиях и уникальности проекта, что должно было стимулировать дальнейшие инвестиции. Однако, как выяснилось, эти амбициозные обещания не имели под собой реальной технологической основы.

Последствия для инвесторов и рынка

Подача такого иска подчеркивает растущую проблему мошенничества в криптоиндустрии, особенно в сегменте, связанном с искусственным интеллектом, который в последнее время привлекает повышенное внимание. Инвесторы, поверившие в обещания проектов AI16Z и ELIZAOS, понесли значительные финансовые потери. Сумма ущерба, которую требуют возместить истцы, не уточняется, но, как правило, в таких коллективных исках речь идет о миллионах долларов.

Этот случай служит напоминанием о необходимости тщательной проверки любых криптопроектов, особенно тех, которые используют названия известных компаний или обещают революционные технологии. Отсутствие должной осмотрительности может привести к необратимым потерям. Регулирующие органы по всему миру усиливают контроль за крипторынком, но мошенники продолжают находить новые способы обмана.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ этот инцидент является важным предупреждением. Несмотря на географическую удаленность, риски, связанные с мошенническими криптопроектами, универсальны. При выборе инвестиционных возможностей крайне важно проводить собственное исследование (DYOR — Do Your Own Research), проверять аффилированность проектов с известными фондами или компаниями через официальные источники, а не полагаться на заявления в социальных сетях или на сайтах проектов. Участие в сомнительных проектах, особенно тех, что обещают нереалистично высокую доходность, всегда сопряжено с высоким риском потери всех вложений. В условиях отсутствия четкого регулирования криптовалют в большинстве стран СНГ, защита прав инвесторов в случае мошенничества может быть крайне затруднительной.