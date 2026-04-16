Инвесторы из ОАЭ активно покупают акции технологических компаний и сохраняют экспозицию в криптовалюты, несмотря на геополитическую напряженность в регионе.

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продолжают активно вкладывать средства в сектор искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты, несмотря на текущую геополитическую напряженность в регионе. По данным аналитиков, они используют текущий спад на рынке технологий для увеличения своих позиций в акциях компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, производством чипов и цифровыми активами.

Ситуация на Ближнем Востоке, включая конфликт с Ираном, создает дополнительные риски для экономики региона. Однако инвесторы ОАЭ рассматривают это как возможность для укрепления своих портфелей в долгосрочной перспективе. Они продолжают верить в потенциал технологического сектора и криптовалют, несмотря на временные колебания рынка.

ОАЭ активно позиционируют себя как глобальный технологический хаб, и текущие инвестиции в ИИ и криптовалюты являются частью этой стратегии. Страна стремится диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от нефтяного сектора, и делает ставку на инновационные технологии.

Что это значит для российских инвесторов? Несмотря на географическую удаленность, действия инвесторов ОАЭ могут служить индикатором для российского рынка. Увеличение интереса к технологическим активам и криптовалютам со стороны крупных игроков может свидетельствовать о долгосрочном потенциале этих секторов. Российским инвесторам стоит обратить внимание на тренды в ОАЭ и учитывать их при формировании своих стратегий.