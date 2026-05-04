Компания Interhash представила первые майнинговые серверы с поддержкой высокопроизводительных вычислений и ИИ. Это может изменить экономику майнинга и открыть новые возможности для инвесторов.

Interhash, международная компания с почти десятилетним опытом в майнинге, объявила о запуске гибридных серверов, совмещающих майнинг биткоина и задачи искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Александр Лозбень представил новинку на конференции Bitcoin 2026 в Лас-Вегасе. По его словам, это решение позволяет операторам переключать мощности между майнингом и ИИ-вычислениями в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Развёрнуто по фактам

Гибридные серверы Interhash используют одну и ту же инфраструктуру для майнинга и высокопроизводительных вычислений (HPC). Это позволяет снизить зависимость от одного источника дохода и повысить устойчивость бизнеса. Например, когда доходность майнинга падает, мощности можно переключить на задачи ИИ, такие как обучение нейронных сетей или обработка больших данных.

Interhash подчеркивает, что майнинг биткоина остаётся ключевым направлением, а ИИ-вычисления — это дополнительная возможность. Компания уже имеет опыт работы с крупными майнинговыми пулами, включая ViaBTC в Европе и странах СНГ.

Что говорят данные

Рынок ИИ-вычислений растёт на 20-30% ежегодно, а спрос на мощности для обучения нейронных сетей превышает предложение. В то же время майнинг биткоина становится всё более конкурентным, особенно после халвинга 2024 года. Гибридная модель позволяет операторам максимизировать доходность оборудования в любых рыночных условиях.

По нашим наблюдениям, такие решения могут быть особенно востребованы в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет около 3-4 ₽/кВт·ч. Это делает Россию потенциально привлекательной площадкой для развёртывания гибридных серверов.

Прогноз и риски

Основной риск — высокая стоимость оборудования и необходимость адаптации инфраструктуры. Однако в долгосрочной перспективе гибридные серверы могут стать стандартом для майнинговых операторов, особенно в условиях нестабильного рынка криптовалют.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров гибридные серверы могут стать способом диверсификации доходов. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнинг уже легализован, а добавление ИИ-вычислений может помочь операторам снизить налоговую нагрузку. Например, доходы от ИИ могут облагаться налогом на прибыль (25%), что ниже НДФЛ для физических лиц (13-15%).

Кроме того, развитие гибридных решений может стимулировать рост хостинговых услуг в Сибири, где уже действуют крупные майнинговые площадки. Это открывает новые возможности для инвесторов и операторов в России.