Индия демонстрирует значительные успехи в продвижении своей национальной цифровой валюты (CBDC), известной как цифровая рупия или e-rupee. В настоящее время в стране активно реализуется десять пилотных проектов, направленных на расширение использования этой инновационной формы денег, особенно в сфере социальных выплат. Эти инициативы охватывают широкий круг получателей, включая фермеров и участников продовольственных программ, что позволяет оценить эффективность и удобство цифровой рупии в реальных условиях.

Параллельно с внутренним внедрением, Нью-Дели активно рассматривает перспективы интеграции цифровой рупии с потенциальной цифровой валютой, разрабатываемой странами БРИКС. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Индии не только модернизировать свою финансовую систему, но и укрепить свои позиции на международной арене, особенно в контексте растущего интереса к дедолларизации и созданию альтернативных платежных систем. Ожидается, что более конкретные планы по этому направлению будут сформированы к саммиту БРИКС в 2026 году.

Пилотные проекты и их значение

Центральный банк Индии (Резервный банк Индии, RBI) запустил пилотные проекты по цифровой рупии в двух основных формах: оптовой (CBDC-W) и розничной (CBDC-R). Оптовая версия предназначена для межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами, в то время как розничная ориентирована на повседневные транзакции граждан и предприятий. Именно розничная цифровая рупия активно тестируется в рамках социальных программ.

Одним из ключевых направлений является использование e-rupee для прямых выплат фермерам. Это позволяет исключить посредников, снизить транзакционные издержки и обеспечить более быструю и прозрачную доставку средств. Аналогичные преимущества ожидаются и в продовольственных программах, где цифровая рупия может гарантировать, что помощь доходит непосредственно до нуждающихся, минимизируя риски коррупции и задержек. Подобные пилоты не только способствуют финансовой инклюзивности, но и предоставляют RBI ценные данные для дальнейшей доработки системы.

По данным RBI, к началу 2026 года количество транзакций с использованием цифровой рупии значительно возросло, что свидетельствует о постепенном принятии новой формы денег населением. Однако, несмотря на положительную динамику, предстоит проделать большую работу по повышению осведомленности и удобства использования, особенно среди населения, не имеющего широкого доступа к цифровым технологиям.

BRICS и перспективы международной цифровой валюты

Идея создания общей цифровой валюты в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены) активно обсуждается как способ снижения зависимости от доллара США и укрепления экономической автономии блока. Индия, будучи одним из ключевых членов, играет важную роль в этих дискуссиях. Интеграция национальной цифровой рупии с потенциальной цифровой валютой БРИКС может значительно упростить трансграничные расчеты между странами-участницами, снизить комиссии и ускорить платежи.

Это также открывает новые возможности для развития торговых отношений и инвестиций внутри блока. В условиях глобальной нестабильности и геополитических сдвигов, создание альтернативных финансовых инструментов становится стратегическим приоритетом для многих стран. Цифровая валюта БРИКС, если она будет реализована, может стать важным шагом к формированию более многополярной мировой финансовой системы. Обсуждения и разработка концепции такой валюты активно ведутся, и саммит 2026 года может стать ключевой точкой для принятия решений.

«Индия видит в цифровой рупии не только инструмент для внутренних платежей, но и потенциальный мост для будущих международных расчетов, особенно в рамках БРИКС», — заявил представитель Резервного банка Индии.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для граждан и компаний из России и стран СНГ развитие цифровой рупии в Индии и планы по созданию цифровой валюты БРИКС имеют прямое значение. Успешное внедрение CBDC в Индии может стать прецедентом и моделью для других стран, включая Россию, которая также активно работает над своим цифровым рублем. Более того, если цифровая валюта БРИКС будет запущена, это значительно упростит торговые и финансовые операции между Россией, Индией и другими участниками блока, предлагая альтернативу традиционным системам платежей и снижая зависимость от западных финансовых институтов. Это может привести к ускорению расчетов, снижению издержек и повышению стабильности внешнеэкономических связей.