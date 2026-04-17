Аналитический инструмент RHODL от Glassnode указывает на сходство текущих рыночных условий с фазами коррекции цикла, а не с его завершением, что может свидетельствовать о достижении дна биткоином.

Индикатор RHODL от Glassnode сигнализирует о возможном дне рынка биткоина

Аналитический инструмент Realized HODL (RHODL) от компании Glassnode, специализирующейся на ончейн-данных, подает сигналы, которые могут указывать на приближение или уже достижение дна текущего рыночного цикла биткоина. Согласно данным Glassnode, текущие рыночные условия демонстрируют значительное сходство с фазами коррекции, наблюдавшимися в предыдущих циклах, а не с поздними стадиями бычьего рынка, когда обычно происходит распределение активов.

Ключевым аспектом, лежащим в основе этих выводов, является изменение доминирования долгосрочных держателей биткоина (LTDH). Индикатор RHODL сравнивает реализованную стоимость биткоинов, удерживаемых от одной недели до одного месяца, с реализованной стоимостью монет, удерживаемых от одного года до двух лет. Когда значение RHODL опускается ниже отметки 4,5, это исторически совпадало с периодами формирования дна рынка или значительных коррекций. На текущий момент индикатор находится в этом диапазоне, что интерпретируется как признак того, что долгосрочные инвесторы вновь начинают аккумулировать активы, а краткосрочные спекулянты выводят их из оборота.

Исторический анализ показывает, что значения RHODL ниже 4,5 предшествовали значительным отскокам цены биткоина. Например, в 2015 году, после достижения дна медвежьего рынка, индикатор оставался ниже этой отметки в течение нескольких месяцев, прежде чем начался новый бычий цикл. Аналогичные паттерны наблюдались в 2019 и 2020 годах, когда падения RHODL ниже 4,5 предвещали восстановление рынка. Это говорит о том, что текущая ситуация, когда долгосрочные держатели демонстрируют устойчивость и накапливают активы, может быть предвестником грядущего восстановления.

Важно отметить, что индикатор RHODL не является инструментом для точного определения времени, но он предоставляет ценный контекст для понимания рыночных фаз. Он помогает отличить глубокую коррекцию от полного обвала рынка, указывая на то, когда активы переходят из рук краткосрочных спекулянтов к более устойчивым долгосрочным инвесторам. Это смещение владения часто является предвестником стабилизации и последующего роста.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ сигналы от Glassnode могут служить важным ориентиром. Если индикатор RHODL действительно указывает на формирование дна, это может быть благоприятным моментом для стратегического накопления биткоина, особенно для тех, кто рассматривает долгосрочные инвестиции. Однако важно помнить, что ончейн-метрики являются лишь одним из инструментов анализа, и их следует использовать в совокупности с другими фундаментальными и техническими показателями.

Для майнеров, работающих в условиях высокой конкуренции и переменных цен на электроэнергию, понимание фаз рынка имеет критическое значение. Периоды низких цен на биткоин часто сопровождаются снижением рентабельности майнинга и могут привести к отключению менее эффективного оборудования. Если текущая ситуация действительно является дном, это может означать, что худшие времена для майнеров с точки зрения ценообразования могут быть позади, и в перспективе можно ожидать улучшения экономических условий для отрасли. Это также может быть хорошим временем для рассмотрения обновления оборудования, если позволяет финансовое положение, чтобы быть готовым к следующему бычьему циклу.