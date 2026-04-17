Простой, но эффективный индикатор биткоина, основанный на скользящих средних, успешно предсказывал каждое дно медвежьего рынка с 2015 года. Однако на текущий момент этот сигнал ещё не активировался.

Индикатор биткоина, предсказавший все минимумы с 2015 года, пока не сработал

На криптовалютном рынке появился индикатор, основанный на ключевых скользящих средних биткоина, который демонстрирует удивительную точность в определении дна медвежьих циклов с 2015 года. Этот инструмент, использующий комбинацию 20-недельной и 21-недельной экспоненциальных скользящих средних (EMA), а также 200-недельной простой скользящей средней (SMA), до сих пор успешно сигнализировал о каждом значительном развороте цены BTC после глубоких коррекций. Однако, несмотря на текущую волатильность и неопределенность, сигнал о достижении нового дна ещё не был подан, что вызывает вопросы о дальнейшей динамике рынка.

Методология индикатора достаточно проста, но эффективна. Сигнал на покупку, указывающий на потенциальное дно рынка, генерируется, когда 20-недельная EMA пересекает 21-недельную EMA снизу вверх, и при этом обе эти линии находятся ниже 200-недельной SMA. Исторически, такое сочетание условий совпадало с моментами, когда биткоин достигал своих минимальных значений в рамках медвежьего рынка, после чего следовало устойчивое восстановление. Например, этот индикатор точно предсказал дно в 2015, 2018 и 2020 годах, а также в 2022 году, когда цена BTC опускалась до отметки в $15 500.

Текущая ситуация на рынке биткоина характеризуется отсутствием этого ключевого сигнала. Хотя цена BTC пережила значительные колебания, условия для активации индикатора пока не сложились. Это может означать несколько вещей: либо рынок ещё не достиг своего истинного дна, и нас ждут дальнейшие коррекции, либо уникальные рыночные условия текущего цикла могут привести к тому, что индикатор сработает с задержкой или несколько иначе. Аналитики внимательно следят за поведением скользящих средних, поскольку их пересечение может стать важным сигналом для инвесторов и трейдеров.

Важно отметить, что, несмотря на высокую историческую точность, ни один индикатор не является абсолютно безошибочным. Рынок криптовалют постоянно развивается, и новые факторы, такие как институциональное принятие, макроэкономическая ситуация и геополитические события, могут влиять на динамику цен способами, которые не были учтены в предыдущих циклах. Тем не менее, для многих участников рынка этот индикатор остается одним из надежных инструментов для оценки долгосрочных перспектив и определения оптимальных точек входа.

«Этот индикатор показал себя как надежный барометр для определения дна медвежьих рынков биткоина», — отмечают аналитики CoinDesk.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, внимательно следящих за рынком биткоина, отсутствие сигнала от этого индикатора является важным фактором. Это может указывать на то, что текущие ценовые уровни ещё не являются окончательным дном, и есть вероятность дальнейшего снижения стоимости BTC. В такой ситуации майнерам стоит пересмотреть свои стратегии хеджирования и управления рисками, возможно, отложив продажу добытых монет в ожидании более благоприятных цен или, наоборот, готовясь к потенциальному снижению доходности. Инвесторам же рекомендуется проявлять осторожность и не торопиться с крупными покупками, дожидаясь более четких сигналов о развороте тренда. В условиях неопределенности, диверсификация портфеля и тщательный анализ рисков становятся ещё более актуальными.