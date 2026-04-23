Индекс "бычьего" настроения биткоина вышел из медвежьей зоны

Индекс Bull Score биткоина, разработанный аналитической компанией Glassnode, впервые с начала 2024 года покинул медвежью территорию, перейдя в нейтральную зону. Это событие, зафиксированное 23 апреля, является значимым индикатором, поскольку исторически такие переходы часто предшествовали важным изменениям на рынке криптовалют. Однако, как отмечают аналитики, подобные сигналы не всегда оказывались абсолютно точными.

Текущее значение индекса составляет 33, что указывает на ослабление давления продавцов и потенциальное восстановление. Индекс Bull Score агрегирует данные по более чем 30 ончейн-метрикам, включая активность сети, поведение майнеров, динамику предложения и спроса, а также настроения инвесторов. Он колеблется от 0 до 100, где значения ниже 25 традиционно считаются медвежьими, а выше 75 — бычьими. Нейтральная зона, в которую сейчас вошел биткоин, находится между этими порогами.

Последний раз индекс находился в нейтральной зоне в начале 2023 года, когда биткоин торговался в районе $16 000. Впоследствии, в течение года, цена первой криптовалюты значительно выросла. Однако, важно отметить, что в 2021 году, когда биткоин достиг своего исторического максимума, индекс также ненадолго опускался в нейтральную зону перед последующим ралли. Это подчеркивает, что выход из медвежьей территории может быть как предвестником роста, так и временной передышкой перед дальнейшей консолидацией.

Аналитики Glassnode предупреждают, что, несмотря на позитивный сдвиг, рынок все еще находится в фазе неопределенности. Индекс Bull Score является одним из множества инструментов для оценки рыночных настроений и не должен рассматриваться как единственный фактор при принятии инвестиционных решений. Важно учитывать макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки, а также геополитическую обстановку, которые могут существенно влиять на динамику криптовалютного рынка.

«Индекс Bull Score вышел из медвежьей зоны, но это не гарантия немедленного роста», — отмечают аналитики.

Для майнеров биткоина текущая ситуация означает потенциальное снижение давления на рынок, что может способствовать стабилизации цен и, как следствие, улучшению рентабельности. Однако, в условиях высокой конкуренции и предстоящего халвинга, который сократит вознаграждение за блок вдвое, майнерам по-прежнему необходимо внимательно следить за операционными расходами, эффективностью оборудования и стоимостью электроэнергии. Выход из медвежьей зоны может дать некоторую передышку, но долгосрочное планирование и оптимизация остаются ключевыми.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ выход индекса Bull Score из медвежьей зоны может быть воспринят как умеренно позитивный сигнал. Это указывает на возможное ослабление нисходящего тренда и потенциальное формирование нового восходящего движения. Однако, учитывая специфику регионального регулирования и ограниченный доступ к некоторым международным площадкам, российским инвесторам следует проявлять повышенную осторожность и диверсифицировать свои портфели. Важно также учитывать, что глобальные рыночные тенденции могут проявляться в регионе с некоторой задержкой или иметь свои особенности из-за локальных факторов.