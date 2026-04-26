Расследование The New York Times выявило, что Илон Маск на протяжении многих лет использовал SpaceX в качестве источника финансирования для себя и своих других компаний, включая Tesla и SolarCity. Практика внутренних займов и инвестиций вызывает вопросы у инвесторов относительно прозрачности управления.

SpaceX как финансовый донор: подробности расследования

Компания SpaceX, являющаяся одним из ключевых активов в бизнес-империи Илона Маска, на протяжении многих лет выполняла не только свою основную функцию космического подрядчика и лидера в технологической сфере, но и фактически служила финансовым ресурсом для самого миллиардера и его других проектов. Об этом стало известно из детального расследования, проведенного изданием The New York Times.

Согласно данным журналистов, в 2018 году Илон Маск получил от SpaceX заем в размере 100 миллионов долларов. В течение трех лет общая сумма таких займов достигла 500 миллионов долларов. Условия этих кредитов были значительно более выгодными по сравнению с рыночными предложениями: процентная ставка варьировалась от менее 1% до почти 3%, в то время как стандартные банковские кредиты в тот период предлагались под ставку около 5%. Все полученные средства были возвращены до конца 2021 года.

Подобные финансовые операции стали возможными благодаря частному статусу SpaceX. В публичных компаниях такие практики строго регулируются и зачастую запрещены после принятия закона Сарбейнса-Оксли в США, направленного на повышение корпоративной ответственности и прозрачности.

Профессор права Энн Липтон, комментируя ситуацию, охарактеризовала эти сделки как «конфликтные транзакции». Она подчеркнула, что подобные конфликты интересов представляют «риск» для инвесторов, вкладывающих средства в бизнес-структуры, состоящие из нескольких взаимосвязанных компаний.

Поддержка других проектов Маска

Расследование также выявило, что SpaceX неоднократно использовалась для финансовой поддержки других предприятий Илона Маска:

В период финансового кризиса 2008 года Маск взял в долг у SpaceX 20 миллионов долларов для поддержания компании Tesla.

В 2015-2016 годах SpaceX инвестировала 255 миллионов долларов в SolarCity, которая на тот момент имела задолженность более 1,4 миллиарда долларов.

ИИ-стартап xAI, еще одно детище Маска, активно расходовал средства на свое развитие, также получая поддержку из связанных источников.

Сам Маск объяснял такое тесное взаимодействие между своими компаниями стремлением избежать ситуации, когда «карточная конструкция рушится, если один элемент пирамиды Tesla, SolarCity и SpaceX дает сбой». Он видел в этом способ обеспечения стабильности всей своей бизнес-империи.

В 2025 году xAI приобрела платформу X (ранее известную как Twitter), и Маск заявил, что «xAI быстро стала одной из ведущих лабораторий ИИ в мире». Позднее SpaceX также объявила о покупке xAI, что, по словам Маска, привело к созданию «самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного центра на (и за пределами) Земли». Согласно оценкам, объединенная структура SpaceX и xAI может достичь стоимости около 1,25 триллиона долларов.

Обеспокоенность инвесторов и перспективы IPO

Несмотря на впечатляющий рост и амбициозные планы, действия Илона Маска вызывают серьезную обеспокоенность среди инвесторов. Некоторые из них полагают, что миллиардер мог ставить свои личные интересы выше интересов акционеров SpaceX. Например, фонд Founders Fund выразил беспокойство по поводу уменьшения доли инвесторов после сделок с xAI.

«Если вы верите, что он имеет достаточное влияние на рынки, чтобы это реализовать — тогда все хорошо. Но он делает нечто, что не выглядит выгодным для акционеров SpaceX», — отметила Энн Липтон.

Дополнительное давление на компанию может оказать предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO). По данным СМИ, SpaceX уже подала конфиденциальную заявку на биржу, и размещение может состояться в 2026 году, потенциально став крупнейшим в истории с оценкой более 1,75 триллиона долларов. После выхода на публичный рынок SpaceX будет обязана раскрывать гораздо больше информации о своих финансовых операциях и связях с другими структурами Маска, что потребует большей прозрачности.

Отдельно сообщается, что Маск требует от банков, участвующих в подготовке IPO, приобретать подписку на Grok — ИИ-чатбот от xAI — и интегрировать его в свои внутренние системы, что также вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов.

Исторические прецеденты и судебные разбирательства

Подобные финансовые маневры уже наблюдались и в других компаниях Маска, в частности, в Tesla. Ранее Маск использовал акции Tesla в качестве залога для получения крупных кредитов, что также вызывало критику со стороны инвесторов.

Майкл Гарланд, представитель пенсионной системы Нью-Йорка, выразил общее мнение: «Я не думаю, что каким-либо инвесторам это нравится, потому что это создает риск», добавив, что Маск «становится менее прозрачным со временем».

Tesla также сталкивалась с рядом судебных исков, в одном из которых поднимался вопрос: «Может ли CEO Coca-Cola одновременно создать конкурирующую компанию и перенаправлять туда ресурсы? Конечно, нет». Несмотря на это, во многих случаях суды принимали сторону Маска или отклоняли иски, что свидетельствует о сложности правовой оценки таких взаимоотношений.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из РФ/СНГ

Хотя новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она подчеркивает общие принципы корпоративного управления и прозрачности, которые важны для любого инвестиционного рынка, включая крипторынок. Для инвесторов из России и СНГ, которые рассматривают вложения в высокотехнологичные компании или проекты, связанные с известными личностями, это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки аффилированных структур и потенциальных конфликтов интересов. В условиях, когда многие криптопроекты также имеют сложную структуру и взаимосвязи, понимание таких рисков становится критически важным. Отсутствие прозрачности в управлении может привести к непредсказуемым последствиям для стоимости активов и доверия инвесторов, независимо от юрисдикции или типа актива.