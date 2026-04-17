Исследование показало, что искусственный интеллект контролирует 20% операций в DeFi, но уступает людям в сложных торговых стратегиях.

Согласно новому исследованию, искусственный интеллект (ИИ) уже управляет пятой частью всех операций в децентрализованных финансах (DeFi). Однако, когда дело доходит до сложных торговых стратегий, люди по-прежнему демонстрируют более высокие результаты.

Исследование, проведённое аналитической компанией, показало, что ИИ-агенты активно используются в предсказуемых и рутинных операциях, таких как автоматическое предоставление ликвидности и арбитражные сделки. Эти задачи хорошо поддаются автоматизации благодаря их алгоритмической природе.

Тем не менее, в ситуациях, требующих креативного подхода и глубокого понимания рыночной динамики, люди остаются непревзойдёнными. Трейдеры способны учитывать множество факторов, включая новости, макроэкономические события и поведение других участников рынка, что пока недоступно для ИИ.

"ИИ отлично справляется с задачами, где есть чёткие правила и предсказуемые результаты. Но когда речь идёт о сложных торговых стратегиях, человеческий опыт и интуиция по-прежнему незаменимы", — отмечают авторы исследования.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ это исследование подчёркивает важность сочетания технологий и человеческого фактора в DeFi. Хотя ИИ может упростить многие процессы, успешная торговля по-прежнему требует глубоких знаний и опыта. Инвесторам стоит учитывать это при выборе стратегий и инструментов для работы на криптовалютном рынке.