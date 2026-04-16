К 2026 году ведущие криптобиржи активно интегрируют искусственный интеллект в торговые процессы, предлагая автономных агентов, чат-ассистентов и открытые инфраструктуры. Bitget, OKX, Bybit, Binance и MEXC демонстрируют различные подходы к использованию ИИ для анализа рынка, генерации стратегий и автоматизированного исполнения сделок, трансформируя ландшафт криптотрейдинга.

ИИ-революция в криптотрейдинге: как биржи внедряют автономных агентов к 2026 году

К апрелю 2026 года ландшафт криптовалютной торговли претерпел значительные изменения благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта. Крупнейшие криптобиржи активно развивают собственные ИИ-продукты, начиная от продвинутых чат-ассистентов и заканчивая полностью автономными торговыми агентами. Эти инновации не только упрощают процесс торговли для пользователей, но и открывают новые возможности для автоматизации и анализа рынка. Рассмотрим, какие ИИ-инструменты предлагают пять ведущих платформ и чем они отличаются.

Bitget: Комплексная ИИ-экосистема для трейдеров

Биржа Bitget заняла лидирующую позицию в создании полноценной ИИ-инфраструктуры, обслуживая более 125 миллионов пользователей. Её годовой объём деривативной торговли в 2025 году достиг впечатляющих $8,17 трлн. Bitget предлагает целый спектр ИИ-решений, включая открытый фреймворк и автономного агента, способного торговать через выделенный субаккаунт.

GetAgent: ИИ-ассистент для анализа и стратегий

С 1 июля 2025 года Bitget запустила GetAgent – чат-бота на основе собственной языковой модели, специально обученной для крипторынка. Этот ассистент предоставляет более 50 торговых инструментов, охватывающих технический анализ, оценку рыночных настроений, генерацию торговых стратегий, размещение ордеров через диалоговые команды и анализ портфеля. К концу 2025 года GetAgent привлёк свыше 350 000 пользователей, обработав 1,22 миллиона диалогов. В декабре 2025 года функционал GetAgent был расширен за счёт адаптивной системы ответов и режима Research Mode, предлагающего глубокий анализ с техническими сигналами, оценкой рисков и ончейн-данными. Доступ к ассистенту осуществляется по подписке с тремя уровнями: Basic (бесплатно, 20 запросов в день), Plus (5 BGB/месяц, 100 запросов в день) и Ultra (25 BGB/месяц, безлимитный доступ). Одновременно с обновлением GetAgent, Bitget представила AI Trading Camp – платформу, где ИИ-агенты торгуют с публичной статистикой доходности.

GetClaw: Автономный торговый агент

12 марта 2026 года Bitget представила GetClaw – автономного ИИ-агента, построенного на открытом фреймворке OpenClaw. В отличие от GetAgent, который работает в режиме «вопрос-ответ», GetClaw действует полностью самостоятельно. После активации агент отслеживает состояние портфеля, анализирует ставки финансирования, изменения волатильности, риски ликвидации и макроэкономические события. Со временем GetClaw адаптируется к индивидуальному стилю торговли пользователя, учитывая его предпочтения, допустимый уровень риска и исторические паттерны. В начале апреля 2026 года Bitget внедрила механизм выделенного субаккаунта, позволяющий GetClaw самостоятельно исполнять сделки в изолированном счёте. Пользователь описывает желаемую стратегию на естественном языке, а агент мониторит рынок и управляет позициями без ручного вмешательства. Активы пользователя и деятельность агента разделены на уровне инфраструктуры, что повышает безопасность. Глава Bitget Грейси Чен подчеркнула: «Рано или поздно на финансовых рынках появится множество ИИ-агентов, которые будут торговать от имени пользователей. Мы уже создаем инфраструктуру, чтобы такие решения работали в масштабе». GetClaw доступен через Telegram, Discord, WhatsApp и приложение Bitget.

Agent Hub: Инфраструктура для разработчиков ИИ-агентов

Agent Hub – это платформа Bitget, предназначенная для подключения сторонних ИИ-агентов к бирже. После крупного обновления 9 марта 2026 года она предлагает 9 модулей и 58 инструментов. Разработчики могут подключить свои платформы к OpenClaw всего за три минуты, получая доступ к рыночным данным в реальном времени, спотовой и фьючерсной торговле, а также к управлению аккаунтами и активами. Инфраструктура включает четыре уровня интеграции: Model Context Protocol (MCP), REST/WebSocket API, модули Skills для интерпретации торговых намерений и интерфейс командной строки (CLI) через утилиту bgc. 31 марта 2026 года Bitget объявила о партнёрстве с ИИ-платформой MuleRun, самообучающимся ИИ-агентом, работающим круглосуточно на облачных виртуальных машинах. Через Agent Hub пользователи MuleRun получают доступ к 19 инструментам данных по крипторынку, акциям США, золоту, сырой нефти, валютному рынку, ончейн-метрикам и социальным настроениям, а также к 16 макроэкономическим индикаторам. Грейси Чен отметила: «Мы видим четкий сдвиг к торговым средам, где анализ, мониторинг и исполнение объединяются».

OKX: Открытость и модульность в ИИ-стратегии

OKX строит свою ИИ-стратегию на принципах открытости и модульности. Вместо создания собственного чат-ассистента, биржа сосредоточилась на разработке инфраструктуры, к которой может быть подключена любая языковая модель.

OnchainOS: Доступ ИИ-агентов к Web3 и ончейн-данным

OnchainOS – это набор инструментов для разработчиков, который предоставляет ИИ-агентам доступ к Web3-кошельку OKX, которым ежемесячно пользуются более 12 миллионов человек, и ончейн-маркетплейсу. Платформа поддерживает свыше 60 блокчейнов, агрегирует ликвидность с децентрализованных бирж и обрабатывает более 1,2 миллиарда API-запросов в сутки со средним временем отклика менее 100 мс и заявленным аптаймом 99,9%. OnchainOS предлагает три уровня интеграции: AI Skills для работы на естественном языке без написания кода, MCP-сервер для подключения к агентским платформам (Claude Code, Cursor, OpenClaw) и Open API для полного контроля над логикой приложения. Исходный код опубликован на GitHub и включает специализированные навыки: управление портфелем, рыночные данные, сканирование мем-токенов, обмен через агрегатор, метаданные токенов и отправку транзакций. Модуль платежей, построенный на протоколе x402, позволяет агентам автономно проводить микроплатежи. При исполнении на X Layer, собственном блокчейне OKX, комиссия за газ равна нулю.

Agent Trade Kit: ИИ-торговля на централизованной бирже

Если OnchainOS ориентирован на ончейн-операции, то Agent Trade Kit решает аналогичную задачу для централизованной площадки OKX. Это MCP-тулкит с открытым исходным кодом, предоставляющий ИИ-агентам доступ к спотовой, фьючерсной и опционной торговле через единый интерфейс. OKX позиционирует его как единственный биржевой MCP-тулкит с поддержкой опционной торговли. Agent Trade Kit включает 82 инструмента, распределённых по семи модулям: спот, бессрочные контракты и фьючерсы, опционы, алгоритмические ордера (OCO, трейлинг-стопы, условные триггеры), торговые боты (гридовые и DCA), управление аккаунтом и демо-режим для тестирования без риска. Тулкит доступен в двух форматах: okx-trade-mcp (MCP-сервер для агентских платформ) и okx-trade-cli (CLI для скриптов и автоматизации). Репозиторий также опубликован на GitHub.

Bybit: Пионер ИИ-ассистентов и открытая инфраструктура

Bybit стала одним из первопроходцев в области ИИ-ассистентов для криптоторговли, запустив Telegram-бот TradeGPT ещё в декабре 2023 года. Бот привлёк более 200 000 пользователей, а процент успешных сделок от копирования его стратегий, по данным биржи, достиг почти 70%.

Aurora AI: Движок для торговых ботов

Aurora AI – это ИИ-движок ботов Bybit, который генерирует до 18 наборов стратегий на основе бэктестирования семидневных рыночных данных. Система анализирует доходность, частоту арбитража и другие факторы, формируя параметры для трёх типов ботов: Futures Grid Bot (грид-торговля на фьючерсах с плечом до 100x), Futures Martingale (усреднение позиции на волатильных рынках) и Spot Grid (автоматическая покупка и продажа в заданном ценовом диапазоне). Рекомендации обновляются каждый час и ранжируются по трём категориям: High Yield (максимальная доходность), Stable (минимальная просадка) и High Frequency (наибольшая частота сделок). Bybit заявляет, что винрейт ИИ-стратегий Futures Grid Bot превышает 70%.

AI Trading Skills Hub: Открытая инфраструктура для ИИ-агентов

13 марта 2026 года Bybit запустила AI Trading Skills Hub – открытую инфраструктуру для подключения ИИ-агентов к торговым функциям биржи. Хаб предлагает 253 API-эндпоинта в 6 модулях, совместимых с ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor, OpenClaw и Windsurf. Подключение осуществляется в три шага: установка навыков (skills), создание и настройка API-ключа, и начало торговли на естественном языке. Обновление от 20 марта 2026 года добавило три ключевых направления: копитрейдинг через ИИ (агент находит рекомендованных лид-трейдеров и устанавливает связку «лидер – подписчик» через диалог), управление жизненным циклом ботов (создание, закрытие и настройка тейк-профитов, стоп-лоссов и трейлинг-стопов для Spot Grid, DCA, Futures Grid, Futures Martingale и Futures Combo) и алгоритмические стратегии (Chase Limit Orders, Iceberg Orders и TWAP для минимизации влияния на рынок и оптимизации точек входа/выхода).

Binance: Мультимодельный подход к ИИ-трейдингу

Binance, крупнейшая криптобиржа в мире с 300 миллионами зарегистрированных пользователей, дольше конкурентов воздерживалась от запуска полноценного ИИ-продукта для трейдинга. Ранее представленный в апреле 2023 года Binance Sensei функционировал исключительно как образовательный чат-бот на базе ChatGPT для навигации по статьям Binance Academy.

Binance Ai Pro: ИИ-агент для торговли

25 марта 2026 года биржа запустила бета-версию Binance Ai Pro – ИИ-агента для торговли, построенного на экосистеме OpenClaw. Ai Pro интегрирует несколько языковых моделей, таких как ChatGPT, Claude, Qwen, MiniMax и Kimi, и подключается ко всем Binance Skills, а также к сторонним ИИ-навыкам. Агент поддерживает спотовые и бессрочные контрактные ордера, маржинальное заимствование, анализ рыночных цен, ончейн-запросы о распределении токенов и кастомные торговые стратегии. Безопасность обеспечивается изолированным виртуальным субаккаунтом (Binance Ai Pro Account) с API-ключом без прав на вывод средств. Пользователь переводит средства на субаккаунт вручную. Подписка на бета-версию стоит $9,99 в месяц (стандартная цена – $29,99 в месяц) с оплатой через Binance Pay. Первый запуск предоставляет 7 дней бесплатного пробного периода. Ежемесячно пользователь получает 5 миллионов кредитов для работы с продвинутыми моделями; после их исчерпания система переключается на базовые модели без ограничений по количеству запросов. На момент запуска бета-версия доступна ограниченному числу пользователей на Android и через веб-версию, поддержка iOS планируется.

MEXC: ИИ как сквозной слой торгового процесса

MEXC, обслуживающая более 40 миллионов пользователей в 170 странах, позиционирует искусственный интеллект как сквозной слой всего торгового процесса – от мониторинга новостей до исполнения сделок. В августе 2025 года биржа запустила первые четыре ИИ-инструмента, а к февралю 2026 года их количество достигло шести. По данным компании, ИИ-сервисами воспользовались 1,57 миллиона человек, система обработала около 100 000 запросов в день и выдала свыше 8,4 миллиона ответов за 2025 год.

Шесть ИИ-инструментов MEXC для полного торгового цикла

Каждый инструмент MEXC разработан для определённого этапа торгового цикла:

Отслеживает рыночные события, активность крупных игроков («китов») и публикации в социальных сетях в реальном времени. AI Select List: Фильтрует тысячи активов, выделяя токены с формирующимся импульсом на основе алгоритмов машинного обучения.

Показывает, что в данный момент ищет сообщество MEXC. Smart Candles: Объединяет распознавание технических паттернов с контекстом новостей для построения вероятностных ценовых прогнозов.

Диалоговый инвестиционный агент, который трансформирует аналитику в персонализированные стратегии и мониторит портфель. AI Copy Trading: Копитрейдинг на основе верифицированных ИИ-стратегий, не требующий создания собственной стратегии.

По данным MEXC Research, 67% трейдеров поколения Z уже используют или готовы доверить ИИ свои инвестиционные решения. Вугар Уси, COO MEXC, заявил: «Мы полностью переосмыслили торговый процесс с помощью ИИ, превратив его в незаметный слой преимуществ, который бесшовно работает для пользователей. С момента появления идеи до исполнения сделки ИИ действует в фоновом режиме: улучшает аналитику, совершенствует управление рисками и усиливает принятие решений».

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-майнеров и инвесторов развитие ИИ-инструментов на криптобиржах открывает новые горизонты. Возможность использования автономных агентов и продвинутых аналитических систем позволяет автоматизировать торговые стратегии, оптимизировать управление портфелем и получать более точные прогнозы рынка. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности и необходимости быстро реагировать на изменения. Интеграция ИИ может помочь майнерам эффективнее управлять своими доходами от добычи криптовалют, автоматически конвертируя их или инвестируя в наиболее перспективные активы. Однако важно помнить о необходимости тщательного тестирования любых автоматизированных систем и понимания их принципов работы, чтобы избежать непредвиденных рисков. Доступность многих из этих инструментов через открытые API и протоколы также даёт возможность для локальных разработчиков создавать собственные решения, адаптированные под специфические потребности региональных пользователей.