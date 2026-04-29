Разработка искусственного интеллекта Redmod, способного выявлять рак поджелудочной железы задолго до его клинических проявлений, представляет собой значительный прорыв в медицинской диагностике. Этот инструмент, созданный учёными Клиники Мэйо совместно с партнёрами, анализирует стандартные компьютерные томограммы и обнаруживает едва заметные изменения, которые человеческий глаз не распознаёт. В среднем, Redmod ставит диагноз за 475 дней до того, как болезнь становится очевидной. Это критически важно, поскольку рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных и смертоносных видов онкологии, с очень низкой выживаемостью из-за поздней диагностики. Более 85% случаев обнаруживаются на стадии, когда лечение направлено лишь на облегчение симптомов, а не на излечение.

Кто, сколько, когда

ИИ-модель Redmod разработана учёными Клиники Мэйо в сотрудничестве с другими исследовательскими институтами. Она способна выявлять признаки рака поджелудочной железы в среднем за 475 дней до официальной постановки диагноза. Это временное окно имеет огромное значение, так как позволяет начать лечение на ранней стадии, когда шансы на успех значительно выше. Исследователи отмечают, что «это временное окно имеет огромное значение, поскольку такое раннее выявление способно существенно повысить вероятность излечения и улучшить выживаемость». Моделирование показывает, что увеличение доли локализованных протоковых аденокарцином поджелудочной железы с 10% до 50% может более чем вдвое повысить показатели выживаемости. Это подчёркивает, что своевременность постановки диагноза является единственным наиболее важным фактором, определяющим исход лечения.

Как это работает технически

Redmod функционирует на основе анализа паттернов на КТ-изображениях, которые не видны человеческому глазу. Модель обучена и протестирована на обширной базе данных, включающей сканы более 1400 человек. Среди них были 219 пациентов, у которых ранние снимки были оценены как нормальные, но впоследствии у них развился рак поджелудочной железы. В прямом сравнении ИИ значительно превзошёл радиологов: он правильно идентифицировал 73% случаев, в то время как специалисты смогли распознать только 39%. Для сканов, сделанных более чем за два года до постановки диагноза, преимущество ИИ было ещё более выраженным — 68% против 23%. Модель продемонстрировала стабильность работы в различных больницах и на разных типах сканеров. При этом Redmod правильно классифицировал более 80% снимков людей, у которых рак не развился, что говорит о высокой специфичности. Исследователи подчёркивают, что этот инструмент можно использовать для выявления пациентов из группы высокого риска, однако перед его внедрением в повседневную практику необходимы проспективные эксперименты. В октябре 2025 года Google в сотрудничестве с Йельским университетом представила базовую модель с 27 млрд параметров, разработанную для понимания «языка» отдельных клеток, что также указывает на активное развитие ИИ в биомедицине.

Реакция конкурентов

Разработки в области ИИ для медицины активно ведутся по всему миру. Конкурирующие исследовательские группы и технологические гиганты, такие как Google и IBM Watson Health, также инвестируют значительные средства в создание аналогичных систем. Например, Google уже представила модель для анализа клеточных данных. Однако, по нашим наблюдениям, Redmod выделяется конкретным фокусом на раннюю диагностику рака поджелудочной железы и впечатляющими результатами по временному окну обнаружения. Другие проекты часто ориентированы на более общие задачи или на другие виды онкологии. В мае 2024 года ситуация была иной — тогда акцент делался на ИИ-системы, способные анализировать генетические данные для предсказания рисков, а не на прямую диагностику по изображениям. Это подчёркивает смещение фокуса в сторону более практических и немедленно применимых решений.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Хотя разработка Redmod напрямую не связана с майнингом или криптоинвестициями, она демонстрирует общие тенденции в развитии высокопроизводительных вычислений и ИИ, которые имеют косвенное отношение к российской технологической сфере. Для обучения таких сложных моделей, как Redmod, требуются огромные вычислительные мощности, аналогичные тем, что используются в промышленных майнинг-центрах. В России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, активно развиваются дата-центры и майнинг-фермы. Эти инфраструктурные объекты потенциально могут быть задействованы для решения задач, требующих интенсивных вычислений, включая медицинские исследования. Например, по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в такие технологии становятся всё более привлекательными для российских компаний, стремящихся к импортозамещению и развитию собственных ИИ-решений. Развитие подобных систем в России может быть поддержано через различные государственные программы, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей, что в свою очередь может стимулировать спрос на вычислительные мощности, создаваемые в том числе майнерами. Российский майнер или инвестор, рассматривающий диверсификацию своих активов, может обратить внимание на проекты, связанные с ИИ и Big Data, где потребность в вычислительных ресурсах будет только расти. Это может фактически коснуться выручки в рублях, создавая новые источники дохода помимо традиционного майнинга криптовалют.

Внедрение таких технологий, как Redmod, в российскую медицинскую практику потребует адаптации и сертификации в соответствии с действующим регулированием РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» в части применения цифровых технологий, а также общих требований к медицинскому оборудованию и программному обеспечению. Хотя Redmod не является финансовым активом, его разработка и применение могут стимулировать развитие смежных ИТ-отраслей, косвенно влияя на экономику, включая сектор, где работают майнеры, зарегистрированные в реестре ФНС. Это также может повлиять на доступ к инфраструктуре, такой как хостинг и ремонт, поскольку спрос на высокопроизводительные серверы и квалифицированных специалистов будет расти.

Итог

Разработка ИИ Redmod представляет собой значительный шаг вперёд в борьбе с раком поджелудочной железы, предлагая беспрецедентные возможности для ранней диагностики. Способность модели выявлять болезнь за сотни дней до появления симптомов может кардинально изменить подходы к лечению и значительно повысить выживаемость пациентов.