Беспрецедентный рост и внедрение ИИ

Искусственный интеллект демонстрирует стремительное развитие, опережая человеческие возможности в ряде ключевых областей. Согласно ежегодному отчету Стэнфордского университета о способностях ИИ, по состоянию на март текущего года нейросети успешно справлялись с 66% компьютерных задач, в то время как показатель человека составил 72%. Примечательно, что еще в 2024 году ИИ мог выполнять лишь 12% заданий в цифровой среде, что подчеркивает экспоненциальный рост за короткий период.

Особый прогресс наблюдается в сфере программирования. В ключевом бенчмарке SWE-bench Verified производительность ИИ выросла с 60% до почти 100% всего за один год. Значительное улучшение зафиксировано и в других технических тестах. Исследователи отмечают, что большие языковые модели (БЯМ) уже способны завоевать золотую медаль на Международной математической олимпиаде. Однако, несмотря на это, они все еще испытывают трудности с базовыми задачами, такими как точное определение времени: лучшая модель Gemini Deep Think правильно считывает показания аналоговых часов лишь в 50,1% случаев. Ученые называют эту проблему «зубчатой границей», указывая на неравномерность развития различных аспектов ИИ.

Параллельно с этим, разрыв в производительности между моделями искусственного интеллекта, разработанными в США и КНР, практически исчез. С начала 2025 года решения из этих двух стран неоднократно менялись местами в рейтинге лидеров, что свидетельствует о глобальной конкуренции и быстром обмене технологиями.

Масштабы внедрения и инвестиций

Внедрение решений на основе больших языковых моделей в организациях достигло впечатляющих 88%. Кроме того, четыре из пяти студентов университетов активно используют чат-боты в своей академической деятельности. Средний уровень внедрения генеративного ИИ среди населения достиг 53% всего за три года, что значительно быстрее темпов распространения персональных компьютеров или интернета. Однако темпы внедрения варьируются в зависимости от страны и тесно коррелируют с уровнем ВВП на душу населения.

«Внедрение искусственного интеллекта распространяется с беспрецедентной скоростью, и потребители получают существенную выгоду от инструментов, к которым они часто имеют доступ бесплатно», — заключили эксперты Стэнфордского университета.

Глобальные корпоративные инвестиции в индустрию ИИ в 2025 году достигли $581,7 млрд, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. На долю США пришлось $285,9 млрд, что в 23 раза превосходит объем частных инвестиций Китая. Соединенные Штаты также являются домом для наибольшего количества центров обработки данных для ИИ, при этом основная часть микросхем производится одним тайваньским заводом.

Проблемы и вызовы

Несмотря на стремительный прогресс, авторы исследования указывают на серьезное отставание систем измерения, управления и внедрения ИИ от самой технологии. Стандарты безопасности индустрии устарели, а количество инцидентов, связанных с искусственным интеллектом, резко возросло до 362 по сравнению с 233 в 2024 году. «Практически все ведущие разработчики передовых моделей сообщают о результатах по производительности, однако отчеты по показателям ответственного ИИ остаются неполными», — отмечается в отчете.

Ситуацию усугубляет тот факт, что улучшение одного аспекта ответственного ИИ, например безопасности, может негативно сказаться на другом, таком как точность. Еще одной проблемой является использование ИИ в образовании: более 80% американских старшеклассников и студентов колледжей используют ИИ для выполнения академических заданий. При этом лишь в половине средних и высших учебных заведений страны действуют правила, касающиеся использования технологии, и только 6% учителей считают их понятными.

С другой стороны, число новых докторов наук в области ИИ в США и Канаде увеличилось на 22% с 2022 по 2024 год. Примечательно, что многие из этих специалистов выбирают академическую среду вместо коммерческого сектора.

Что это значит для России и СНГ

Глобальные тенденции развития и внедрения ИИ, описанные в отчете Стэнфордского университета, напрямую влияют и на страны СНГ. Стремительный рост производительности ИИ и его повсеместное внедрение означают, что компании и государственные структуры в регионе должны активно инвестировать в разработку и адаптацию этих технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными. Отставание в этой сфере может привести к значительному технологическому и экономическому разрыву. Важно также учитывать этические и регуляторные аспекты, разрабатывая соответствующие стандарты и правила использования ИИ в образовании и бизнесе.

Практическое замечание для майнеров

Хотя отчет Стэнфорда напрямую не касается майнинга криптовалют, развитие ИИ оказывает на него косвенное влияние. Рост вычислительных мощностей, необходимых для обучения и работы ИИ, стимулирует развитие полупроводниковой промышленности и производства высокопроизводительных чипов. Это может привести к повышению эффективности и доступности оборудования для майнинга в долгосрочной перспективе, а также к увеличению спроса на электроэнергию, что потенциально повлияет на тарифы. Майнерам стоит следить за инновациями в области чипов и энергоэффективности, поскольку они могут быть применены и в специализированном оборудовании для добычи криптовалют.