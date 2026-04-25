ИИ-модель Mythos от Anthropic меняет подход к безопасности в криптоиндустрии

Появление передовых моделей искусственного интеллекта, таких как Mythos от компании Anthropic, вынуждает криптовалютную индустрию кардинально пересматривать свои подходы к кибербезопасности. Эксперты и руководители децентрализованных финансовых (DeFi) проектов сходятся во мнении, что ИИ станет мощным инструментом как для злоумышленников, так и для защитников, что неизбежно приведет к увеличению разрыва между проектами, которые активно инвестируют в безопасность, и теми, кто пренебрегает этим аспектом.

В условиях постоянно развивающихся угроз, связанных с блокчейн-технологиями, способность ИИ анализировать огромные объемы данных, выявлять уязвимости и даже генерировать вредоносный код или фишинговые кампании значительно повышает риски для всех участников рынка. С другой стороны, те же самые возможности ИИ могут быть использованы для создания более совершенных систем обнаружения аномалий, автоматизированного аудита смарт-контрактов и прогнозирования потенциальных векторов атак. Это создает своеобразную «гонку вооружений», где скорость адаптации к новым технологиям становится критически важной.

Лидеры DeFi-сектора уже активно обсуждают, как интеграция ИИ повлияет на их операционные модели. Они подчеркивают, что проекты, способные эффективно использовать ИИ для усиления своих защитных механизмов, получат значительное конкурентное преимущество. Это включает в себя не только технические аспекты, но и разработку новых протоколов безопасности, которые будут устойчивы к ИИ-генерируемым атакам. Например, ИИ может быть использован для анализа поведения пользователей и выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени, что значительно превосходит возможности традиционных систем безопасности.

Особое внимание уделяется потенциалу ИИ в области аудита смарт-контрактов. Автоматизированные инструменты на базе ИИ способны находить ошибки и уязвимости, которые могут быть пропущены человеком-аудитором из-за сложности кода или ограниченности времени. Это особенно актуально для DeFi, где уязвимости в смарт-контрактах часто приводят к многомиллионным потерям. Однако, одновременно с этим, злоумышленники могут использовать ИИ для поиска тех же уязвимостей, но уже с целью их эксплуатации.

Что это значит для криптосообщества России и СНГ

Для участников крипторынка в России и СНГ, включая майнеров и инвесторов, развитие ИИ-моделей, таких как Mythos, означает необходимость более внимательного отношения к вопросам кибербезопасности. Усиление атак может затронуть не только крупные DeFi-протоколы, но и индивидуальных пользователей, их кошельки и майнинговые пулы. Рекомендуется использовать проверенные и надежные сервисы, регулярно обновлять программное обеспечение, применять двухфакторную аутентификацию и быть крайне осторожными с любыми подозрительными ссылками или предложениями. Майнерам стоит обращать внимание на безопасность своих учетных записей на пулах и использовать надежные пароли, поскольку взлом аккаунта может привести к потере намайненных средств. Инвесторам же следует тщательно проверять проекты, в которые они вкладывают средства, уделяя особое внимание их аудитам безопасности и репутации в сообществе.