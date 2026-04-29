ИИ Mayo Clinic анализирует изменения тканей на КТ-снимках, выявляя рак поджелудочной железы за три года до врачей. Российские клиники также внедряют подобные технологии.

Искусственный интеллект, разработанный клиникой Mayo Clinic, способен обнаружить рак поджелудочной железы за три года до постановки диагноза врачами. Модель анализирует малозаметные изменения тканей на рутинных КТ-снимках, которые не видны специалистам.

Что произошло

Исследователи Mayo Clinic представили ИИ-модель, которая анализирует КТ-снимки пациентов и выявляет ранние признаки рака поджелудочной железы. Точность модели составляет 85%, что значительно выше человеческих возможностей. Технология уже проходит клинические испытания в нескольких медицинских центрах США.

Контекст и предыстория события

Рак поджелудочной железы — один из самых смертоносных видов онкологии, с пятилетней выживаемостью менее 10%. Проблема заключается в поздней диагностике: симптомы часто появляются только на поздних стадиях. В России ежегодно диагностируется около 18 тысяч новых случаев этого заболевания. Российские клиники также начинают внедрять ИИ-технологии для ранней диагностики, но пока в основном в пилотных проектах.

Акции медицинских компаний, занимающихся разработкой ИИ для диагностики, показали рост на 3-5% после публикации исследования Mayo Clinic. В частности, акции компании NVIDIA, чьи GPU используются для обучения ИИ, выросли на 2.7%. По нашим наблюдениям, российский рынок медицинских технологий также демонстрирует интерес к подобным решениям, особенно в крупных городах.

Российские майнеры могут извлечь выгоду из роста спроса на вычислительные мощности для обучения медицинских ИИ-моделей. В Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет около 3 ₽/кВт·ч, уже функционируют дата-центры, обслуживающие медицинские проекты. Инвестиции в такие проекты могут быть перспективными, учитывая государственную поддержку цифровизации здравоохранения в рамках нацпроекта «Здоровье».

Технологии ИИ для диагностики рака поджелудочной железы открывают новые возможности для раннего выявления заболевания как за рубежом, так и в России. Внедрение таких решений может значительно повысить эффективность лечения и снизить смертность.