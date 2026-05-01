Торговый ИИ-агент на базе Claude от Anthropic показал доходность 7% за месяц тестирования, превзойдя индекс S&P 500. Разработчик Джейк Неслер обучал модель две недели, но пока не готов доверить боту реальные активы.

За последние сутки в индустрии автоматизированной торговли произошло заметное событие: ИИ-бот на базе модели Claude от Anthropic продемонстрировал доходность в 7% за месяц, обогнав индекс S&P 500, который за тот же период вырос на 4,5%. Разработчик Джейк Неслер создал алгоритм, имитирующий его стиль торговли, и тестировал его на платформе Alpaca.

Что зафиксировано

ИИ-агент анализирует риски и самостоятельно определяет размер позиций. На первой неделе тестирования алгоритм отказался покупать акции Nvidia на пике, что потенциально спасло владельца от потери $10 000. Однако волатильность стратегии оказалась высокой: просадки достигали 22%.

Причины

Изначально Claude проявлял избыточный консерватизм, выбирая только голубые фишки (акции крупных компаний с высокой капитализацией). Неслер вручную корректировал настройки, чтобы заставить ИИ совершать более рискованные сделки. Обучение модели заняло две недели.

Цифры и метрики

Доходность за месяц: 7% против 4,5% у S&P 500.

Максимальная просадка: 22%.

Срок обучения модели: 14 дней.

Потенциальная экономия: $10 000 за счёт отказа от покупки Nvidia на пике.

Что будет дальше

Неслер пока не готов доверить боту реальные активы. В экспериментах на рынках предсказаний агент быстро потерял весь депозит. Разработчик сравнил состояние ИИ-торговли с игровыми автоматами, где результат во многом зависит от удачи.

Уроки для российского майнера

Для российских инвесторов, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (например, Иркутская область с тарифами около 3-5 ₽/кВт·ч), автоматизированные торговые системы могут стать дополнительным инструментом диверсификации портфеля. Однако важно учитывать высокую волатильность таких стратегий и налоговые обязательства: доходы от торговли облагаются НДФЛ в размере 13% или 15% для резидентов РФ. В редакции MinerWorld отмечают, что успех ИИ-бота пока ограничен тестовой средой, и его применение в реальных условиях требует дополнительной проверки.

Популярность ИИ-агентов среди розничных трейдеров продолжает расти. Крупные площадки — OKX, Bybit и Kraken — уже внедрили интерфейсы для упрощения работы с автоматизированными системами. Однако эксперты предупреждают о рисках: прибыльные алгоритмы редко попадают в открытый доступ, а в соцсетях нередко распространяются фейковые скриншоты доходности.