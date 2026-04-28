За последние сутки стало известно, что автономные ИИ-агенты уже активно участвуют в финансовых транзакциях. Это событие знаменует собой новый этап в развитии как искусственного интеллекта, так и децентрализованных финансов, поднимая вопросы о будущей инфраструктуре и её создателях.

Что зафиксировано

Наблюдается растущая активность ИИ-агентов, которые самостоятельно инициируют и завершают финансовые операции. Эти агенты, действующие без прямого участия человека, выполняют задачи, требующие доступа к финансовым инструментам и способности принимать решения о распределении средств. Данный процесс выходит за рамки простых автоматизированных платежей и включает в себя более сложные сценарии, такие как арбитражные сделки, управление портфелями и даже микроплатежи за облачные вычисления или доступ к данным. В отличие от традиционных алгоритмических систем, ИИ-агенты демонстрируют способность к обучению и адаптации, что позволяет им оптимизировать свои финансовые стратегии. В мае 2024 года подобные системы только начинали тестироваться в закрытых средах, а сейчас их присутствие в реальных транзакциях становится заметным.

Причины

Основной причиной появления ИИ-агентов в финансовой сфере является развитие технологий искусственного интеллекта, особенно в области машинного обучения и обработки естественного языка. Это позволяет создавать более сложные и автономные системы, способные интерпретировать рыночные данные, прогнозировать изменения и принимать решения на основе этих прогнозов. Вторая причина — растущая потребность в автоматизации и оптимизации финансовых процессов, где скорость и точность играют ключевую роль. Децентрализованные сети и блокчейн-технологии предоставляют идеальную среду для таких агентов, обеспечивая прозрачность, безопасность и неизменность транзакций. Также, снижение комиссий в некоторых L2-решениях (надстройках над основной сетью) делает микротранзакции, совершаемые ИИ-агентами, экономически выгодными.

Цифры и метрики

Точные объёмы транзакций, совершаемых ИИ-агентами, пока сложно отследить, поскольку они часто интегрированы в более крупные системы. Однако по некоторым оценкам, доля автоматизированных и полуавтоматизированных сделок на децентрализованных биржах уже превышает 30% от общего объёма, причём значительная часть приходится на алгоритмы, использующие элементы ИИ. Средний размер транзакции, инициированной ИИ-агентом, варьируется от нескольких центов до тысяч долларов, в зависимости от поставленной задачи. Рост числа активных ИИ-агентов за последний квартал составил около 15%, что указывает на быстрое распространение этой технологии. В редакции MinerWorld отмечают, что к концу 2025 года до 10% всех криптотранзакций могут быть инициированы автономными ИИ-агентами.

Что будет дальше

Дальнейшее развитие ИИ-агентов в финансовой сфере будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, это создание специализированной финансовой инфраструктуры, адаптированной под нужды автономных систем. Это может включать новые протоколы, смарт-контракты и оракулы, обеспечивающие безопасное и эффективное взаимодействие агентов с реальным миром. Во-вторых, регулирование. Появление ИИ-агентов, совершающих финансовые операции, поднимает вопросы о юридической ответственности, налогообложении и противодействии отмыванию денег. В-третьих, конкуренция. Различные команды и компании будут стремиться создать наиболее эффективные и надёжные ИИ-агенты, что приведёт к инновациям и улучшению технологий. Ожидается, что крупные технологические компании и блокчейн-проекты будут активно инвестировать в эту область.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера появление ИИ-агентов в финансовой сфере имеет несколько важных аспектов. Во-первых, это потенциальное увеличение волатильности на рынке криптовалют, поскольку ИИ-агенты могут быстро реагировать на изменения и совершать большое количество сделок. Это может повлиять на доходность майнинга, выраженную в рублях, особенно при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Во-вторых, возможно появление новых способов монетизации вычислительных мощностей. Российские майнинг-фермы, расположенные в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, могут предоставлять ресурсы для обучения и работы ИИ-агентов. В-третьих, необходимо следить за развитием регулирования. В соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», операции с ЦФА уже регулируются, и появление ИИ-агентов может потребовать дополнительных разъяснений от ФНС по вопросам налогообложения их прибыли (НДФЛ 13%/15% для физлиц, 25% для юрлиц). Российским майнерам стоит рассмотреть возможность диверсификации своих активов и изучения новых возможностей, которые открывает агентский комерц.

«Вопрос сейчас в том, на какой финансовой инфраструктуре они работают и кто её строит», — отмечают эксперты.

Итог: Активное внедрение ИИ-агентов в финансовые транзакции открывает новую главу в развитии цифровой экономики. Это требует переосмысления существующих финансовых моделей, создания новой инфраструктуры и адаптации регуляторных норм. Российским участникам крипторынка важно учитывать эти изменения для сохранения конкурентоспособности и поиска новых возможностей.