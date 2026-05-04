Hut 8 снизила ставку по кредиту под залог биткоинов до 7%

Канадская майнинговая компания Hut 8 рефинансировала кредит под залог биткоинов на $200 млн через FalconX, снизив ставку до 7% и освободив 3300 BTC от ограничений.

Канадская майнинговая компания Hut 8 рефинансировала кредит под залог биткоинов на сумму $200 млн через платформу FalconX. Новое соглашение снижает фиксированную процентную ставку до 7% и освобождает около 3300 BTC от ограничений по залогу.

Что произошло

Hut 8 объявила о рефинансировании кредитного соглашения с FalconX на сумму $200 млн. Основные условия сделки включают снижение фиксированной процентной ставки до 7% и освобождение 3300 BTC от ограничений по залогу. Это позволяет компании использовать эти биткоины для других целей, включая инвестиции и операционные нужды.

Контекст и предыстория события

Hut 8 — одна из крупнейших публичных майнинговых компаний в Северной Америке. В 2023 году она объединилась с USBTC, что значительно увеличило её вычислительные мощности. Рефинансирование кредита через FalconX стало частью стратегии компании по оптимизации финансовых обязательств и снижению затрат на обслуживание долга.

Реакция рынка

Акции Hut 8 (HUT) после объявления о сделке выросли на 3%. Рынок положительно воспринял новость, учитывая снижение процентной ставки и освобождение значительного объёма биткоинов от залоговых ограничений.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, подобные кредитные схемы могут стать примером эффективного использования залоговых активов. В редакции MinerWorld отмечают, что снижение процентной ставки до 7% делает такие кредиты более привлекательными для компаний, стремящихся оптимизировать свои финансовые обязательства.

Рефинансирование кредита Hut 8 под залог биткоинов демонстрирует растущую популярность таких финансовых инструментов в криптоиндустрии. Это также подчёркивает важность оптимизации затрат для майнинговых компаний в условиях высокой волатильности рынка.

Частые вопросы

Как снижение ставки до 7% повлияет на Hut 8?
Снижение ставки позволит Hut 8 сократить затраты на обслуживание долга и использовать освобождённые биткоины для других целей.
Какие регионы РФ выгодны для майнинга?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч.
Как это повлияет на российских майнеров?
Российские майнеры могут рассмотреть подобные кредитные схемы для оптимизации своих финансовых обязательств.

