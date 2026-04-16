Майнинговая компания HIVE Digital планирует размещение беспроцентных облигаций на $75 млн для финансирования расширения своих мощностей GPU и центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Это происходит на фоне предстоящего перехода компании на фондовую биржу Торонто (TSX).

HIVE Digital привлекает $75 млн для развития ИИ-инфраструктуры

Канадская майнинговая компания HIVE Digital Technologies объявила о планах по привлечению 75 миллионов долларов США через размещение беспроцентных конвертируемых облигаций. Основная цель этого финансирования — значительное расширение инфраструктуры, ориентированной на графические процессоры (GPU) и центры обработки данных, что позволит компании активно развивать направление, связанное с искусственным интеллектом (ИИ).

Привлечение капитала совпадает с важным корпоративным событием для HIVE Digital: компания готовится к переходу на основную площадку фондовой биржи Торонто (TSX). В настоящее время акции HIVE Digital котируются на венчурной бирже Торонто (TSX Venture Exchange) под тикером HIVE. Переход на TSX может повысить ликвидность акций и привлечь более широкий круг институциональных инвесторов, что является стратегическим шагом для дальнейшего роста и развития.

Беспроцентные облигации, или «зерокупонные» облигации, выпускаются без выплаты регулярных процентов. Инвесторы получают доход за счет дисконта при покупке и номинальной стоимости при погашении. В данном случае, конвертируемые облигации также дают держателям право обменять их на акции компании при определенных условиях, что может быть привлекательным для инвесторов, ожидающих роста стоимости акций HIVE Digital.

Стратегия HIVE Digital по диверсификации в сторону ИИ и GPU-вычислений отражает общую тенденцию на рынке. Многие майнинговые компании, традиционно сфокусированные на добыче биткоина с использованием ASIC-устройств, ищут новые источники дохода и применения для своих энергетических и инфраструктурных мощностей. Высокая потребность в вычислительной мощности для обучения и работы моделей ИИ делает GPU-фермы перспективным направлением. Это позволяет компаниям использовать уже имеющиеся энергетические ресурсы и опыт в управлении крупными дата-центрами для получения дополнительной прибыли, снижая зависимость от волатильности цен на криптовалюты и сложности майнинга.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют и майнинга, эта новость демонстрирует глобальные тренды диверсификации. Компании, обладающие значительными энергетическими мощностями и инфраструктурой для майнинга, активно переориентируются на более широкий спектр высокопроизводительных вычислений, включая ИИ. Это может служить примером для отечественных майнинговых предприятий, которые также ищут пути оптимизации и расширения своего бизнеса в условиях меняющегося регулирования и рыночной конъюнктуры. Инвестиции в GPU-инфраструктуру для ИИ могут стать важным направлением для тех, кто стремится к устойчивому развитию за пределами исключительно криптодобычи. Майнерам, особенно тем, кто уже использует GPU для добычи альткоинов, стоит обратить внимание на потенциал использования своих мощностей для задач ИИ, что может открыть новые возможности для монетизации оборудования.