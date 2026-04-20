Доменный регистратор EasyDNS сообщил о взломе домена eth.limo, используемого для доступа к децентрализованным приложениям Ethereum. Атака была проведена с использованием социальной инженерии, что позволило злоумышленникам получить контроль над DNS-записями.

Взлом домена eth.limo: детали атаки социальной инженерии

Пользователи децентрализованных приложений, использующих домен eth.limo, столкнулись с временными проблемами доступа из-за хакерской атаки. Злоумышленники смогли получить контроль над этим критически важным доменом, используя методы социальной инженерии против регистратора EasyDNS. Инцидент, произошедший 25 июня, вызвал обеспокоенность в сообществе Ethereum, поскольку eth.limo служит шлюзом для доступа к децентрализованным веб-сайтам, размещенным в IPFS и других децентрализованных сетях.

Марк Джефтович, генеральный директор EasyDNS, подтвердил, что атака была чрезвычайно изощренной. Он отметил, что злоумышленники выдавали себя за команду eth.limo, чтобы убедить сотрудников регистратора изменить DNS-записи домена. Это позволило им перенаправить трафик пользователей на подконтрольные им серверы. В результате, вместо ожидаемого контента, пользователи могли видеть фишинговые страницы или вредоносное ПО. EasyDNS немедленно начал расследование для выяснения всех обстоятельств взлома и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Хронология и последствия инцидента

Атака началась 25 июня, когда злоумышленники успешно изменили DNS-записи eth.limo. Это привело к тому, что домен стал указывать на IP-адреса, не принадлежащие eth.limo. Команда eth.limo оперативно отреагировала на инцидент, уведомив пользователей о проблеме и предприняв шаги по восстановлению контроля над доменом. В течение нескольких часов после обнаружения атаки, DNS-записи были восстановлены до корректных значений, и доступ к децентрализованным приложениям был возобновлен. Однако, даже кратковременное перенаправление трафика могло привести к компрометации данных пользователей, которые взаимодействовали с поддельными ресурсами.

Этот случай подчеркивает уязвимость даже хорошо защищенных систем перед лицом изощренных атак социальной инженерии. Несмотря на техническую сложность блокчейн-технологий, человеческий фактор остается одним из самых слабых звеньев в цепи безопасности. EasyDNS активно сотрудничает с правоохранительными органами и экспертами по кибербезопасности для анализа методов, использованных хакерами, и усиления своих протоколов безопасности.

Что это значит для пользователей и майнеров из РФ/СНГ

Для пользователей из России и стран СНГ, активно взаимодействующих с децентрализованными приложениями и экосистемой Ethereum, этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости проявлять повышенную бдительность. Всегда проверяйте URL-адреса сайтов, на которые вы переходите, особенно если они связаны с вашими криптоактивами. Используйте проверенные DNS-серверы и рассмотрите возможность применения децентрализованных DNS-решений, таких как ENS (Ethereum Name Service), которые могут предложить дополнительный уровень безопасности. Для майнеров, хотя инцидент напрямую не затрагивает процесс майнинга, он подчеркивает общие риски кибербезопасности в криптоиндустрии. Защита личных данных и активов должна быть приоритетом, включая использование двухфакторной аутентификации и аппаратных кошельков.