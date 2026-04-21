DeFi 1 мин

Хакеры KelpDAO отмывают $290 млн украденных криптоактивов

Злоумышленники, взломавшие протокол KelpDAO, начали отмывать $290 млн украденных криптоактивов, используя инструменты для повышения анонимности.

Хакеры, стоящие за взломом протокола KelpDAO, начали активное отмывание украденных криптоактивов на сумму $290 млн. Согласно данным аналитиков, злоумышленники используют кросс-чейн переводы и инструменты повышения анонимности, чтобы скрыть следы своих операций.

Инцидент произошёл на фоне растущих опасений в секторе DeFi, связанных с потенциальным распространением последствий взлома на другие протоколы. Взлом KelpDAO стал одним из крупнейших в 2026 году, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди инвесторов и разработчиков.

Аналитики отмечают, что хакеры активно используют миксеры и другие инструменты для повышения анонимности, что значительно усложняет отслеживание перемещения средств. Кроме того, злоумышленники переводят активы между различными блокчейнами, чтобы ещё больше запутать следы.

Эксперты предупреждают, что подобные действия могут привести к дальнейшему снижению доверия к DeFi-протоколам, особенно на фоне ужесточения регулирования в криптоиндустрии. В настоящее время команда KelpDAO работает над восстановлением платформы и минимизацией последствий взлома.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ этот инцидент служит напоминанием о важности тщательного выбора DeFi-протоколов для инвестирования. Рекомендуется отдавать предпочтение платформам с проверенной репутацией и надёжными механизмами безопасности. Кроме того, стоит учитывать риски, связанные с возможными взломами и последующим отмыванием средств, что может повлиять на ликвидность и стоимость активов.

Частые вопросы

Какую сумму украли хакеры KelpDAO?
Злоумышленники похитили $290 млн криптоактивов из протокола KelpDAO.
Какие методы используют хакеры для отмывания средств?
Хакеры применяют кросс-чейн переводы, миксеры и другие инструменты для повышения анонимности.
Какие последствия взлома для пользователей DeFi?
Инцидент может привести к снижению доверия к DeFi-протоколам и ужесточению регулирования в отрасли.

