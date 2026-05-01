Japan Airlines и GMO AI & Robotics начали двухлетние испытания гуманоидных роботов для погрузки багажа и уборки салонов в аэропорту Ханэда. Проект запущен на фоне роста туризма и нехватки рабочей силы в Японии.

В крупнейшем аэропорту Токио Ханэда пассажиры могут столкнуться с необычными сотрудниками — гуманоидными роботами, которые занимаются погрузкой багажа и уборкой салонов самолетов. Japan Airlines совместно с GMO AI & Robotics запустила двухлетний проект по тестированию этой технологии.

Кто, сколько, когда

Испытания начались в июне 2024 года и продлятся до 2026 года. В проекте участвуют роботы китайской компании Unitree, известной своими разработками в области андроидов. В феврале Unitree представила флагманскую модель H1, которая способна выполнять сложные движения, включая элементы кунг-фу.

Как это работает технически

Роботы оснащены развитой суставной механикой и искусственным интеллектом, что позволяет им выполнять задачи, ранее недоступные для машин. В демонстрационном видео Unitree показан робот, который перемещает груз по конвейеру, машет рукой и приветствует окружающих. Технология позволяет автоматизировать процессы, требующие высокой точности и координации.

Реакция конкурентов

Barclays прогнозирует, что к 2035 году рынок физической робототехники вырастет до $1,4 трлн с текущих $2–3 млрд. Марк Эйнштейн из Counter Research отмечает, что гуманоидные роботы будут занимать все более заметное место на рынке труда, особенно в Японии, где трудоспособное население сократится на 31% к 2060 году.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

В России подобные технологии могут быть востребованы в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленный тариф составляет около 3–5 ₽/кВт·ч. По нашему рыночному анализу, внедрение роботов в логистику может снизить затраты на рабочую силу на 20–30%.

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», автоматизация процессов может быть отнесена к категории цифровых технологий, что открывает возможности для налоговых льгот. Курс ЦБ РФ на момент публикации составляет около 90 ₽ за $1, что делает импорт робототехники более доступным для российских компаний.