Gulf Edge и Kore.ai запустят ИИ-агентов в Таиланде

Цифровое подразделение Gulf Edge и Kore.ai объявили о партнерстве для внедрения ИИ-решений в Таиланде. Цель — улучшение клиентского опыта и оптимизация операций.

Стратегическое партнерство для цифровой трансформации Таиланда

Цифровое подразделение крупного таиландского энергетического конгломерата Gulf Development, известное как Gulf Edge, заключило стратегическое партнерство с проектом Kore.ai, специализирующимся на искусственном интеллекте. Основная цель этого сотрудничества — значительно ускорить процесс внедрения передовых ИИ-технологий на рынке Таиланда. Согласно официальному пресс-релизу, данная инициатива направлена на интеграцию искусственного интеллекта в ключевые секторы экономики страны.

В рамках достигнутых договоренностей, Gulf Edge будет использовать инновационную платформу Kore.ai для разработки и развертывания нейросетевых решений, адаптированных под специфические потребности различных отраслей. Среди приоритетных направлений выделяются телекоммуникации, банковский сектор, страхование, здравоохранение и государственный аппарат. Ожидается, что внедрение этих ИИ-систем позволит существенно улучшить качество обслуживания клиентов, оптимизировать операционные процессы и обеспечить широкое масштабирование новых технологий на предприятиях по всей стране.

Таиланд как центр ИИ-инноваций в Юго-Восточной Азии

Сарат Ратанавади, глава Gulf Development, подчеркнул стратегическую важность этого партнерства, заявив: «Мы закладываем фундамент для будущего искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии, начиная с Таиланда. Сотрудничество с Kore.ai объединяет нашу инфраструктуру и опыт с корпоративной платформой, что позволит ускорить реальное внедрение искусственного интеллекта».

Представители обеих компаний отмечают, что Таиланд демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на рынке искусственного интеллекта в регионе. Прогнозы указывают на то, что к 2030 году объем этого сектора в стране может достичь впечатляющих 3,5 миллиарда долларов США, при этом ежегодный рост составит около 28%. Основными катализаторами такого стремительного развития являются активное внедрение ИИ-решений в корпоративном секторе, а также значительные инвестиции в развитие ИИ-инфраструктуры как со стороны государства, так и частных компаний.

В качестве подтверждения растущего интереса к Таиланду как к региональному ИИ-хабу, в конце марта корпорация Microsoft объявила о планах инвестировать 1 миллиард долларов в развитие облачной инфраструктуры и решений на базе искусственного интеллекта в стране. Эти инвестиции включают строительство новых центров обработки данных, что создаст прочную основу для дальнейшего технологического прогресса.

Регулирование и перспективы развития

Важным аспектом развития ИИ-рынка в Таиланде является и позиция правительства. Власти страны уже заявили о намерении ввести регулирование в сфере искусственного интеллекта к июню 2025 года. Этот шаг объясняется стремлением «не отставать от прогресса» и обеспечить контролируемое и этичное развитие новых технологий. Введение четких правил может способствовать созданию благоприятной среды для инноваций, одновременно минимизируя потенциальные риски.

Что это значит для региона и крипторынка?

Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ, а также для всего региона Юго-Восточной Азии, это партнерство является показателем усиливающейся цифровой трансформации и растущего интереса к передовым технологиям. Развитие ИИ-инфраструктуры и широкое внедрение ИИ-агентов могут косвенно стимулировать спрос на вычислительные мощности, что потенциально может повлиять на рынок майнинга и сопутствующих услуг. Увеличение числа дата-центров и рост потребления энергии для ИИ-вычислений могут создать новые возможности для поставщиков оборудования и энергетических компаний.

Практическое замечание для майнеров

Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она подчеркивает глобальный тренд на увеличение спроса на вычислительные ресурсы. Развитие ИИ-инфраструктуры требует значительных энергетических мощностей и высокопроизводительного оборудования. В долгосрочной перспективе это может привести к конкуренции за энергоресурсы и компоненты, что в свою очередь может повлиять на стоимость и доступность оборудования для майнинга. Майнерам стоит внимательно следить за развитием ИИ-сектора, поскольку он может стать как источником новых возможностей (например, в сфере гибридных вычислений), так и фактором, влияющим на общую экономику майнинга.

Частые вопросы

Что представляет собой партнерство Gulf Edge и Kore.ai?
Это стратегическое сотрудничество между цифровым подразделением Gulf Development и ИИ-проектом Kore.ai, направленное на ускоренное внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые отрасли Таиланда, включая телекоммуникации, банковское дело и здравоохранение.
Каковы прогнозы роста рынка ИИ в Таиланде?
Согласно прогнозам, объем рынка искусственного интеллекта в Таиланде достигнет 3,5 миллиарда долларов США к 2030 году, демонстрируя ежегодный рост в 28%. Это обусловлено активным внедрением ИИ в компаниях и крупными инвестициями.
Как это может повлиять на майнинг и крипторынок в регионе?
Развитие ИИ-инфраструктуры и рост спроса на вычислительные мощности могут косвенно повлиять на рынок майнинга, создавая конкуренцию за энергоресурсы и оборудование. Майнерам стоит отслеживать эти тенденции.

    Похожие новости

    Технологии

    Ramp Network представила мультивалютный кошелек для упрощения самостоятельного хранения активов

    Ramp Network анонсировала запуск нового мультивалютного кошелька, который позволяет пользователям покупать, продавать, обменивать и выводить...

    · 1 мин