Цифровое подразделение Gulf Edge и Kore.ai объявили о партнерстве для внедрения ИИ-решений в Таиланде. Цель — улучшение клиентского опыта и оптимизация операций.

Стратегическое партнерство для цифровой трансформации Таиланда

Цифровое подразделение крупного таиландского энергетического конгломерата Gulf Development, известное как Gulf Edge, заключило стратегическое партнерство с проектом Kore.ai, специализирующимся на искусственном интеллекте. Основная цель этого сотрудничества — значительно ускорить процесс внедрения передовых ИИ-технологий на рынке Таиланда. Согласно официальному пресс-релизу, данная инициатива направлена на интеграцию искусственного интеллекта в ключевые секторы экономики страны.

В рамках достигнутых договоренностей, Gulf Edge будет использовать инновационную платформу Kore.ai для разработки и развертывания нейросетевых решений, адаптированных под специфические потребности различных отраслей. Среди приоритетных направлений выделяются телекоммуникации, банковский сектор, страхование, здравоохранение и государственный аппарат. Ожидается, что внедрение этих ИИ-систем позволит существенно улучшить качество обслуживания клиентов, оптимизировать операционные процессы и обеспечить широкое масштабирование новых технологий на предприятиях по всей стране.

Таиланд как центр ИИ-инноваций в Юго-Восточной Азии

Сарат Ратанавади, глава Gulf Development, подчеркнул стратегическую важность этого партнерства, заявив: «Мы закладываем фундамент для будущего искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии, начиная с Таиланда. Сотрудничество с Kore.ai объединяет нашу инфраструктуру и опыт с корпоративной платформой, что позволит ускорить реальное внедрение искусственного интеллекта».

Представители обеих компаний отмечают, что Таиланд демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на рынке искусственного интеллекта в регионе. Прогнозы указывают на то, что к 2030 году объем этого сектора в стране может достичь впечатляющих 3,5 миллиарда долларов США, при этом ежегодный рост составит около 28%. Основными катализаторами такого стремительного развития являются активное внедрение ИИ-решений в корпоративном секторе, а также значительные инвестиции в развитие ИИ-инфраструктуры как со стороны государства, так и частных компаний.

В качестве подтверждения растущего интереса к Таиланду как к региональному ИИ-хабу, в конце марта корпорация Microsoft объявила о планах инвестировать 1 миллиард долларов в развитие облачной инфраструктуры и решений на базе искусственного интеллекта в стране. Эти инвестиции включают строительство новых центров обработки данных, что создаст прочную основу для дальнейшего технологического прогресса.

Регулирование и перспективы развития

Важным аспектом развития ИИ-рынка в Таиланде является и позиция правительства. Власти страны уже заявили о намерении ввести регулирование в сфере искусственного интеллекта к июню 2025 года. Этот шаг объясняется стремлением «не отставать от прогресса» и обеспечить контролируемое и этичное развитие новых технологий. Введение четких правил может способствовать созданию благоприятной среды для инноваций, одновременно минимизируя потенциальные риски.

Что это значит для региона и крипторынка?

Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ, а также для всего региона Юго-Восточной Азии, это партнерство является показателем усиливающейся цифровой трансформации и растущего интереса к передовым технологиям. Развитие ИИ-инфраструктуры и широкое внедрение ИИ-агентов могут косвенно стимулировать спрос на вычислительные мощности, что потенциально может повлиять на рынок майнинга и сопутствующих услуг. Увеличение числа дата-центров и рост потребления энергии для ИИ-вычислений могут создать новые возможности для поставщиков оборудования и энергетических компаний.

Практическое замечание для майнеров

Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она подчеркивает глобальный тренд на увеличение спроса на вычислительные ресурсы. Развитие ИИ-инфраструктуры требует значительных энергетических мощностей и высокопроизводительного оборудования. В долгосрочной перспективе это может привести к конкуренции за энергоресурсы и компоненты, что в свою очередь может повлиять на стоимость и доступность оборудования для майнинга. Майнерам стоит внимательно следить за развитием ИИ-сектора, поскольку он может стать как источником новых возможностей (например, в сфере гибридных вычислений), так и фактором, влияющим на общую экономику майнинга.