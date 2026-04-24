Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, легализующий использование цифровых активов для международных расчетов. Это решение призвано помочь российским компаниям обходить западные санкции и использовать криптовалюты во внешней торговле. Документ также регулирует майнинг и устанавливает ограничения для инвесторов.

Россия легализует криптоактивы для внешней торговли

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, который официально разрешает использование цифровых активов для осуществления международных расчетов. Этот шаг является прямым ответом на западные санкции, отключившие крупные российские банки от глобальной платежной инфраструктуры, включая систему SWIFT. Законопроект, разработанный на основе концепции регулирования Центрального банка России, опубликованной в конце декабря 2025 года, ускоряет многолетние дискуссии и переводит их в плоскость конкретного законодательства.

Масштаб потенциального применения законопроекта значителен. Российские экспортеры и импортеры, чей годовой объем внешней торговли оценивается примерно в 240 миллиардов долларов США, сталкивающиеся с трудностями при проведении платежей, теперь получают законный механизм для расчетов по контрактам в криптовалюте. Кремль активно выстраивает альтернативную финансовую систему, и ее архитектура впервые становится четко видимой. Вопрос, который должен волновать рынок, не в том, станет ли этот законопроект законом – это почти наверняка произойдет. Вопрос в том, насколько быстро Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) отреагирует на открывающийся коридор.

Ключевые положения нового регулирования

Законопроект прошел первое чтение, но для его окончательного вступления в силу потребуются еще два чтения, одобрение Совета Федерации и подписание Президентом. Основное положение документа – легализация использования цифровых активов для трансграничных международных расчетов российскими предприятиями. При этом внутреннее обращение криптовалют в качестве платежного средства на территории России остается под запретом.

Законопроект также вводит дифференцированную структуру для инвесторов. Неквалифицированные розничные инвесторы будут ограничены годовым лимитом на покупку в размере 300 000 рублей (примерно 3 800 долларов США) через любого отдельного лицензированного посредника. Для квалифицированных инвесторов, банков, профессиональных трейдеров и состоятельных лиц объемные ограничения не предусмотрены. Центральный банк России будет играть ключевую роль в надзоре: он будет выдавать лицензии платформам, одобрять или блокировать транзакции и обладать исключительными полномочиями по определению того, какие цифровые активы могут легально торговаться в рамках российской лицензированной инфраструктуры.

Критерии отбора активов намеренно сужены. Только криптовалюты с рыночной капитализацией выше 5 триллионов рублей (около 66,6 миллиарда долларов США) и подтвержденной пятилетней историей торгов будут допущены к обращению. Очевидными первыми кандидатами являются Биткойн и Эфириум. Это положение функционирует скорее как де-факто закон о Биткойне и Эфириуме с возможностью расширения в будущем, нежели как универсальный принципиальный подход. Правительство также стремится к налоговому паритету между инвесторами в цифровые активы и держателями традиционных облигаций, что свидетельствует о том, что Москва рассматривает регулируемое участие в крипторынке как легитимный класс активов, а не как терпимую серую зону.

Регулирование майнинга и потенциальные изменения

Помимо рамок для международных расчетов, законопроект впервые вводит официальную регуляторную структуру для майнинга Биткойна на территории России. Индивидуальные и промышленные майнеры должны будут пройти обязательную регистрацию. Деятельность вне этого реестра будет считаться нелицензированной после 1 июля 2027 года, когда истечет срок для нелицензированных платформ.

Федеральное правительство сохраняет явные полномочия по запрету майнинговых операций в энергодефицитных регионах. Это положение призвано защитить национальную энергосистему в периоды пикового спроса. Российский сектор криптомайнинга значительно расширился после запрета майнинга в Китае в 2021 году, и нерегулируемое потребление электроэнергии стало документированной проблемой инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.

Комитет Государственной Думы по защите конкуренции уже выразил обеспокоенность тем, что чрезмерно строгие лицензионные требования могут привести к обратному эффекту, оставив российских майнеров и криптобизнес в той же серой экономике, которую законопроект призван устранить. Ожидается, что второе чтение станет полем битвы для обсуждения конкретных пороговых значений и условий регулирования.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Принятие данного законопроекта в первом чтении является значимым шагом для российского крипторынка. Для российских компаний это открывает новые возможности для проведения международных расчетов в условиях санкционного давления, снижая зависимость от традиционных финансовых каналов. Однако важно помнить, что использование криптовалют для внутренних платежей по-прежнему запрещено. Для майнеров в России это означает необходимость официальной регистрации и соблюдения новых правил, что может увеличить операционные расходы, но также принесет правовую определенность. Инвесторам следует учитывать установленные лимиты и критерии для выбора активов, а также быть готовыми к дальнейшим изменениям в законодательстве, поскольку законопроект еще будет дорабатываться.