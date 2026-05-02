Инвестиционный аналитик Лин Олден (Lyn Alden) заявила, что биткоин может достичь отметки в $150 000 на фоне роста государственного долга США, который недавно превысил $39 трлн. По её мнению, это создаст благоприятные условия для роста криптовалюты как защитного актива.

Заявление и его автор

Лин Олден — известный инвестиционный аналитик, специализирующийся на макроэкономике и криптовалютами. В своём последнем интервью она подчеркнула, что «биткоин становится убежищем от инфляции, вызванной растущим госдолгом США».

Технические или юридические детали

Государственный долг США достиг рекордных $39 трлн, что составляет около 120% ВВП страны. Это увеличивает давление на доллар и стимулирует поиск альтернативных активов. Биткоин, с его ограниченной эмиссией в 21 млн монет, становится привлекательным инструментом для хеджирования рисков.

Сравнение с прошлыми кейсами

В 2020 году, когда госдолг США превысил $27 трлн, биткоин вырос с $10 000 до $64 000 за год. Сейчас ситуация похожа, но масштабы долга и инфляционные риски значительно выше.

Последствия для криптоиндустрии

Рост биткоина до $150 000 может увеличить доходность майнинга в России, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область, где стоимость киловатт-часа составляет около 3-4 рублей. По нашим наблюдениям, это может повысить рентабельность майнинга на 20-30% для крупных промышленных площадок.

Для российских инвесторов рост курса биткоина также может быть выгоден, учитывая текущий курс ЦБ РФ около 90-95 рублей за доллар. Однако важно учитывать налоговые обязательства: НДФЛ в 13% для резидентов и налог на прибыль в 25% для юридических лиц.